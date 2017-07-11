不急造人 王君馨献声“冧”老公 娱乐新闻

（香港11日讯）王君馨（Grace）今日在香港大潭美国会补办婚宴，她挽着老公Daniel，并在岑丽香、苟芸慧、裕美、李亚男、卫兰等姐妹陪同下亮相。Grace主动问媒体：“我老公有跟你讲谢谢、哈罗？”Grace觉得老公今天表现很好，很有笑容。

叫大家玩得尽兴

问到心情怎样？Grace说：“昨晚有紧张，很多事未安排好、处理好，今早终于解决，有时间看看老公。（婚礼有送什么惊喜给老公？）唱歌咯，他完全不知情，那首歌叫《FROM THIS MOMENT》，之前在钟嘉欣婚礼上都唱过，意思指他是我的一切，有他我就ok、我爱他。（怕弄哭老公？）应该不会，大家都不容易哭，之前在纽约都哭过啦！今晚是个跳舞派对，希望大家尽兴！”

老公放弃一切

Grace戴上两枚婚戒现身，她说：“一枚婚戒、另一枚是订婚戒，订婚戒就大一点，特地设计到两枚戒指可以拼在一起。（准备造人？）计划在两三年后，先过二人世界。（老公来香港？）是呀，他已经找到工作，为了我放弃一切！7月11日是我们拍拖12周年纪念，特地选今天，很有纪念价值！（去度蜜月？）之前去了南美，还有好多地方想去，会再去！”#