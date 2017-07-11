追月逐花痴妄想 入山随梦醒时无 隆门客栈

『敏大臣宣称雪州仍是民联政府掀起千层浪。有传，敏大臣要伊党在雪州成为希联竞选伙伴，并要求公正党、行动党、伊党各让出一些议席，交给诚信党和土团党上阵云云。敏大臣这个如意算盘打的响吗？』

民联vs希联，一个是已解散的联盟，一个是新建立的联盟，雪州政府究竟是个怎么样的政党联盟形式，关心政事的雪州选民有太多问号了。

敏大臣突然宣称雪州仍是民联政府，让雪州继续蒙上一层摸不透的迷雾。原来，纷纷扰扰了这些日子，在敏大臣心中依然魂萦民联，或者正确说敏大臣最爱仍是月亮，即使月亮正式和蓝眼切割，蓝眼仍不识好歹继续死缠烂打？

好吧，换作男女关系该怎么形容？兴许这样说呗，火箭和月亮，因误会而结合，因了解而分开，同床异梦干脆早点分离；蓝眼和月亮，却是诸多纠结，当月亮不要蓝眼，蓝眼却犹痴痴缠，尤其敏大臣始终不肯放手。

在野党支持者未免狐疑，既然民联解散了，既然月亮亦与火箭、蓝眼分道扬镳，何以雪州政府仍然保持三党联合执政？敏大臣的解释是，当初选民委托民联执政雪州，他有必要执行选民的委托直至下届大选云云。

哦？月亮马上维护敏大臣的说法，换言之分手后继续同床没有问题？

好了，对在野党而言，雪州联合政府，一直是个问题。但是吵吵闹闹一阵，就被扫在地毯之下。这一回，是诚信党再挑起。7月4日，Malaysia Insight报道，雪州诚信党一哥依占哈欣，促请敏大臣停止拉拢月亮成为竞选伙伴，反而应该尽速成立雪州希联秘书处迎战大选。

依占哈欣不满雪州希联秘书处的成立受到拖延。尤其，雪州一些国会选区，包括莎阿南、加埔亦已成立区级希联秘书处。

诚信党认为雪州选民开始混淆，依占哈欣甚至大胆预测，要是蓝眼坚持和月亮合作，希联恐将失去雪州执政权，因为非马来选民将因为月亮而拒绝希联。

可是，如今显而易见，敏大臣为了拉住月亮不惜阻挡希联？

7月5日，当敏大臣宣称雪州仍是民联政府，火箭领袖终于按耐不住冷嘲热讽，火箭雪州一哥潘俭伟在脸书发帖：“笑还是哭？（哭笑不得？）”

火箭雪州州委刘天球也在脸书直接打脸：“敏大臣，宣称雪州是民联政府，完全是你个人的想法。我们不会认同你。现在，你竟然想着在大选后继续让月亮留在雪州政府。拜托，别那么天真。”

7月6日当晚，敏大臣召集蓝眼、火箭党等州议员紧急会议。约有20人出席，敏大臣解释为何要保留雪州民联政府，主要是大选在雪州全面避开三角战。根据消息，敏大臣称火箭在雪州受影响最微，因为火箭上阵几是城市选区，但蓝眼可能在三角战中面临重挫，因为蓝眼上阵都是半城乡或乡区。

有探子说，敏大臣的看法，不等于蓝眼所有人的看法，拉菲兹曾称雪州即使月亮全面三角战，新联盟希联依然可以突围胜出，当然可能会折损一些人马，未必能保持505的辉煌大胜。

此前，月亮曾扬言欲在雪州竞选45州席，意即除了月亮原本上阵的21席，或将全面插足蓝眼的选区和一些火箭选区。

根据蓝眼分析，蓝眼现有雪州13州席，其中5席风险比较高，包括依约（739票）、美丹花园（3731票）、哥打胡姬（4503票）、峇都知甲（3805票）、峇都急（3261票）。

即使三党维持这种不寻常关系，接下来大选希联又该如何安排？

有传，敏大臣要月亮在雪州成为希联竞选伙伴，如此即可全面避开在野党混战使国阵得益。据称，敏大臣亲信曾经放风，蓝眼、火箭、月亮应各让出一些议席，交给诚信党和土团党上阵云云。

探子回报，敏大臣在前述紧急会议上也反问：“何以火箭不需要让出议席给盟友？难道火箭全胜15席可以执政雪州吗？”

是吗是吗？如果这是真的，胡一刀不认为敏大臣如意算盘打的响。一来，即使马来选民略多的新古毛、双溪比力，火箭绝对不会拱手相让；二来，月亮也不会让出议席；三来，诚信党亦宣称和土团党准备瓜分月亮的20席。

中国有句至理名言，有胆无识不成事，有识无胆要坏事，有胆有识才能成大事。胡一刀且胡诌一句：“追月逐花痴妄想，入山随梦醒时无。”哎呀，痴妄想，醒时无，在野党好不容易才组成新联盟，会否因敏大臣的追月逐花、寻梅听雪，让新联盟在大选前就再次破局？#