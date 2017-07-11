伊拉克收复摩苏尔 特朗普指IS末日到 国际新闻

（巴格达11日综合电）伊拉克部队从极端组织“伊斯兰国”（IS）手上，收复沦陷3年的第二大城市摩苏尔后，总理阿巴迪周一宣布在摩苏尔战胜黑暗，战胜残暴和恐怖主义。美国总统特朗普祝贺阿巴迪，指摩苏尔的胜利意味IS已走到了尽头。

阿巴迪到达当地，在旧城区一个基地宣布，伊拉克部队以烈士的鲜血，在对抗IS的战斗中取得完全胜利，他又在官兵面前举起伊拉克国旗。

美国为首的联军亦祝贺伊拉克部队重夺摩苏尔，但指出这并不表示对抗IS的战争已经结束。联军司令汤森中将说，单是这场胜利并未歼灭IS，前面仍有一场硬仗要打。不过，摩苏尔失陷对IS是一个重大打击。

美国说收复摩苏尔是对抗IS战争的“重要里程碑”，特朗普祝贺阿巴迪，指摩苏尔的胜利意味IS在伊拉克和叙利亚的日子到了尽头。

特朗普在声明中说：“伊拉克政府军在美国与联军的协助下，今日从IS的噩梦统治下收复了摩苏尔。我们在此祝贺阿巴迪总理及伊拉克政府军和所有伊拉克人铭，成功击退所有文明世界的敌人。”

特朗普还说，自从IS对全世界形成威胁后，过去6个月来打击IS的成果远胜以往：“摩苏尔的胜利显示IS在伊拉克与叙利亚已来日不多，我们将会继续努力完全摧毁IS。”

联合国秘书长古特雷斯透过发言人指，收复摩苏尔，是打击恐怖主义及暴力极端主义的重要一步。不过联合国亦指，军事行动取得进展，不代表当地的人道危机结束，摩苏尔在战斗中受广泛破坏，仍有数以千计的居民流离失所。

阿巴迪表示，国家现在面对其他挑战，包括稳定和重建。联军声明亦指出，旧城区部分地方仍有爆炸装置，亦可能有武装分子匿藏。

FBI拘夏威夷军人疑与IS有联系

一名驻扎夏威夷的美军因为涉嫌与IS有联系，被联邦调查局（FBI）拘捕。

FBI特工和特警上周六傍晚登门拘捕34岁的埃里克康。FBI发言人说，埃里克康是瓦希亚瓦的斯科菲尔德军营第25步兵师队员。

官员说，埃里克康成为嫌疑犯，遭到长达一年的调查。在取得更多资料后，FBI会起诉他。

美国务院批准对英国10亿美元军售

美国国务院周一宣布，已决定批准对英国的逾10亿美元（约43亿令吉）军售，并已就此通知国会。

美国国务院的声明透露，美方将对英国出售2747部联合轻型战术车（JLTV）及相关配件，同时还有操作和维修人员的培训、技术和后勤支持服务等，总值约10亿3500万美元。

该声明说：“此次军售支持美国协助改善北约盟国安全的外交和国安政策；北约盟国一直也将继续是（美国）关键外交政策和国防事务的重要伙伴。”