特朗普长子早获悉 俄推波助澜助父当选 国际新闻

美国《纽约时报》日前报道，总统特朗普的长子唐纳德涉嫌曾密会与克里姆林宫关系密切的俄罗斯律师，希望获得民主党总统候选人希拉莉的黑材料。《纽时》周一引述消息指，唐纳德早获悉有关材料由俄罗斯政府提供，或成为俄国干预美国大选的有力证据。

报道引述3名消息人士指，英国音乐公关兼小报记者戈德斯通去年6月安排这场密会，他向唐纳德发电邮时已提到，有关希拉莉的黑材料由俄罗斯政府提供。不过报道指，没有证据显示黑材料是与去年俄罗斯骇客入侵民主党全国委员会（DNC）电邮事件有关。

据了解，戈德斯通是代表阿塞拜疆创作歌手叶明安排是次会面，而叶明的父亲、俄罗斯籍富豪阿加拉洛夫与特朗普的关系也颇为密切，包括将特朗普参与主办的“环球小姐”选美比赛带到莫斯科。

唐纳德推文辩护

密会事件曝光后，唐纳德周一在推特发文辩护，表示索取对手的负面资料，是所有参与政治活动之人也会做的事。他又自嘲：“很明显我是竞选团队中首位听对手资料的人吧……我别无选择，必须要听听。”

国会本来已在调查俄罗斯干预大选，参议院情报委员会共和党成员柯林斯要求唐纳德前来作证，唐纳德则已聘请专责刑事的纽约律师弗特费斯为他辩护，他更表示：“我十分乐意与委员会合作，说出我所知的事。”