“他是坏人，别救！” 岳父刺死女婿 国际新闻

（新加坡11日讯）38岁船运公司董事遭69岁岳父当街挥刀刺死，许多公众欲施救却被岳父持刀阻止，岳父还嚷人是他杀的，“他是坏人，不要救他，让他死。”

死者生前是船运集团董事

这起命案发生在周一下午约1时22分，地点在直落亚逸文达街。

死者是华印混血儿史宾塞（38岁），他是一家船运集团的董事，而嫌凶则是他的岳父陈南胜（69岁）。

据了解，两人在事发前曾在直落亚逸街咖啡店发生口角，目击者称过后两人一追一跑从直落亚逸街转入文达街，女婿在街边一家售卖腌生鱼拌饭（poke bowl）的餐馆外，倒在血泊中。

A Poke Theory餐馆经理陈联胜（28岁）受访时向报界说，当时临近午餐时间结束时段，店内客人不多，一名坐在店外的男熟客突然跑进店里，说外面有人流血。

他和另一名员工便冲出去查看，并尝试帮伤者，但一名年长男子却突然把员工推开，并脱口说：“这是我的女婿。不要帮他，让他死。”

“我们这才看见他的手上握着一把短刀，便赶紧退回店里，锁上前门，打电话报警并指示店里的客人从后门离开。”

“现场有很多血，我马上就知道事态严重。我们不知道持刀男子下一步会做什么。”有目击者也听见嫌凶指着躺在血泊中的伤者嚷嚷说：“他是坏人，不要救他。”

现场许多人目睹嫌凶拿着刀，大家都不敢靠近，并纷纷拨电报警，警方随后迅速赶到现场。

被刺多刀送院不治

女婿胸口被刺多刀，负伤逃逾百米后不支倒地，送院后宣告不治，涉案岳父当场被捕。

他相信是为了躲避嫌凶，不顾血涌如注，负伤奔跑逾百米求助，最终面朝下倒在地上。

疑嫌凶拨电女儿 “我老了，坐牢没关系”

岳父在现场疑拨电给女儿说：“我已经做了，你不要哭，反正我已经老了，坐牢也没关系。”

Poke Theory员工洪伟尼（25岁）表示，嫌凶赶走想要来帮伤者的公众后，自己掏出手机拨打电话。

他说，嫌凶用掺杂方言的英语，向电话里的另一方表示：“我都睡不着，我要杀了他，我已经做了，你不要哭，反正我已经老了，坐牢也没关系。”

他表示，嫌凶打完电话后，自己把刀放在托盘上。他也说，当时有一名女子站在两人身旁放声大哭，但不知她与嫌凶和死者的关系。

目击者描述，嫌凶看似有备而来，被捕时神情镇定。

为救岳父公司 死者生前称变卖一切

死者生前曾登上时尚杂志封面人物，在访谈中透露，自己变卖了一切，以拯救岳父的公司，并成功让公司转亏为盈，在短短一年半内，资金周转额翻了50倍，增至1亿新元(逾3亿令吉)。

记者发现，死者史宾塞3年前登上男性时尚杂志《August Man》的附加刊Guru封面，被形容为是“将小型船运业务打造成新加坡成功故事的远见者”。

他在访谈中说，自己2003年加入TNS Ocean公司，在2007年和2008年的金融风暴，公司面临破产，他决定放手一博，变卖一切来拯救公司。

“我变卖一切，我脱售房产，连手表也卖掉，为的就是拯救公司。”

过了一年半后，公司成功转亏为盈，资产负债表在5年后也强劲起来。

报道也写道，在史宾塞的领导下，公司的资金周转额（turnover）增加50倍，从2003年的200万新元，倍增至2014年的1亿新元。

根据会计与企业管制局（ACRA）资料显示，嫌凶陈南成也曾是TNS Ocean公司的董事。一般相信，TNS即是嫌凶英文名（Tan Nam Seng）的缩写。

史宾塞曾接受各大媒体访问，也入围了由新加坡印度商会举办的企业家奖。

记者发现，史宾塞多次接受媒体访问。他3年前曾登上《商业时报》报道，加入由该报举办的慈善活动。

此外，《tabla!》报道，他同一年也入围了新加坡印度商会举办的企业家奖。他入围了杰出企业家组合，这是让资金周转额超过5000万新元公司或超过50名员工的公司的企业家参加的。

家属欲讨回公道

死者家属指嫌凶有预谋干案，要替他讨回公道！

死者一名亲友周二早上受访时表示，家人目前需要时间冷静，度过这段难过的时期。

“这是一起家庭纠纷，我们很清楚到底发生了什么事。杀害他（死者）的是他的岳父，他是有预谋干案的。我的家人不应该这样死去，他有什么资格夺走他的生命？我们会替他讨回公道。”#