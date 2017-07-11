扭曲事实散播谎言 陆兆福非议国阵毁谤火箭 国内新闻

（吉隆坡11日讯）民主行动党全国组织秘书陆兆福非议国阵宣传人员继续扭曲事实，散播针对林冠英和民主行动党最高领导层的毁谤。

他指出，国阵的各个宣传人员在这几天内竭尽所能地扭曲事实，散播毁谤和重复他们一直以来的谎言，以达到混淆人民的目的，让人民以为民主行动党在四年前没有遵守社团注册局的指示，为着民主行动党最高领导层的利益而故意这样子做。

“其中一个最恶毒的毁谤就是社团注册局指示中委会重选的举动将会让作为民主行动党秘书长的林冠英受益，他是社团注册局不承认在2013年9月29日选出的中委会的‘主要获益者’。他们指控这将容许冠英继续延长他的民主行动党秘书长职位的任期，因为他无需受到民主行动党党章里所规定的秘书长三届任期的约束。”

陆兆福也是芙蓉区国会议员，他在文告中强调，林冠英和民主行动党最高领导层的立场非常清楚，那就是在2013年9月29日所选出的中委会应该被社团注册局所接纳和承认。倘若冠英想要在社团注册局的指示上占便宜，那么他肯定会按照社团注册局的要求直接指示马上进行重选。然而，2017年7月8日的中委会会议的决定却是相反的。

他续说，国阵宣传人员也企图扭曲事实，即2013年9月29日的中委会重选并没有遵照社团注册局所定下的条规，也不符合民主行动党党章所规定的。

“必须也强调的是，在2013年9月29日的民主行动党特别大会上的中委会重选是完全遵照着民主行动党党章所定下的条规。这个事实是不容任何方面，包括社团注册局本身所质疑的！”

未收到社团注册局公函

陆兆福指出，民主行动党全国总部直至2017年7月10日星期一下午5时，都仍然还没有收到来自社团注册局有关指示中委会重选的任何公函，尽管社团注册局已经在7月7日即上周五发布了媒体声明。

“我想强调自2013年9月29日的中委会重选后的这漫长的四年里，社团注册局不曾向民主行动党发出任何有关我们所违背的条规或没有遵守的指示的书面通知。直到今天，我们仍然还不知道我们犯了什么‘过错’。”

社团注册局上周五发布的声明是要求行动党为现有的中委会（CEC）进行合法与透明的重选，以便让代表们投选出新的合法并受承认的20人中委会阵容。

社团注册局总监拿督莫哈末拉津指出，当局要求行动党中委会重选，是基于现有于2013年9月29日重选出来的20人中委会阵容，在法律上是不合法的。

他说明，有关中委会重选理应是使用截至2012年12月15日的党中央代表名单，由符合资格的865个支部中2576名代表投选出来。