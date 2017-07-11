5年迄今40官员遭威胁 关税局须保护官员安全 国内新闻

(布城11日讯)大马皇家关税局从2013年迄今，平均每年有40宗官员遭威胁的案件，当中甚至有执法官员在执法过程中丧命。

该局总监拿督苏博玛廉表示，去年有一名执法组女官员在拦截走私香烟的运载车时，遭狗仔队撞及最后伤重不治。

“我们必须采取防范措施来保护官员的生命。”

他今天在关税局总部移交80辆五十铃D-Max 3.0四轮驱动车予各州执法组后，在记者会上如是表示。

他续说，该局在全国有逾3000名执法官员，至于专注在高风险案件的特别武装部队(cobra)实际队员人数不便告知。

苏博马廉表示，该局决定购买耐用新颖的汽车，希望减少来自犯罪集团及狗仔队的威胁。

他说，这款车售价约9万令吉，配有防撞杆与摄录器，若面对狗仔队的威胁，摄录机将摄下狗仔队一举一动作为证据。

“我们知道哪家汽车企图靠近我们，哪个狗仔队企图挑战我们的工作，将会面对后果，我警告犯罪集团和狗仔队，停止挑衅行径。”

他说，该局是经过测试与研究而决定购买这款四轮驱动作为执法的交通工具，同时也在年尾检讨购买上述交通工具是否有助于减少这些威胁的情况。

他说，这80辆四轮驱动车主要分配到半岛南北两处的关卡执法组。