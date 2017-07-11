华游客持续减少 韩再抱怨“中国制裁” 国际新闻

（首尔11日综合电）韩国政府周一公布数据称，连年激增的韩国邮轮市场因中国针对“萨德”部署的“报复措施”遭受巨大打击。这是近两天韩国方面公布的一系列相关数据之一。与此前散布“萨德制裁影响不大”“免税店中国客人回流”的乐观声音不同，韩媒突然又开始“大倒苦水”。有分析说，这是因为韩国经济界对韩中元首会晤缓解所谓“反萨”僵局寄予厚望，但中国对反对部署“萨德”表现出坚定立场。

韩联社10日报道称，直至今年2月，乘邮轮访韩游客数量较去年同期增长80%，韩国旅游业界预测邮轮市场将开启“200万时代”。然而因3月中国开始“萨德报复”，一切化为乌有。从3月到6月，乘邮轮访韩游客数量以同比减少45%、减少80%、减少91%、减少95%的速度萎缩。报道说，去年访韩邮轮市场中国游客占据91%的比重，过度依赖中国成为如今韩国邮轮市场垮掉的原因。

按照韩国方面的说法，受到如此大影响的远不止旅游业。《韩国经济》10日报道称，韩国现代起亚汽车集团受“中国萨德报复”余波影响面临苦战，将2017年中国市场的销售目标一降再降，从年初的195万台降至最近的117万台。今年上半年，现代起亚在华销量仅为43万台，较去年同期的81万台减少近半。该公司紧急组建由研发、产品、营销部门150多人组成的专项小组，力争克服在华危机。韩联社称，现代起亚虽组建过各种专项小组，但成立这么大规模的专项小组实属罕见。韩国《Bridge经济》援引关税厅贸易统计系统10日的消息说，今年上半年奶粉、饼干类产品对华出口量大幅减少，其中奶粉销售额较去年上半年的4169.7万美元减少72%，出口量减少63%。

《韩民族新闻》评论说，这段时间，韩国经济界一直保持慎重立场，希望进一步观望中国的态度，然而“中国萨德报复”持续4个月毫无放松迹象。韩中元首会晤未就解决“萨德报复”问题取得任何成果，让经济界感到失望和愤怒。据韩联社报道，在G20峰会期间，因中国一再表明坚决反对韩国部署“萨德”的立场，韩国化妆品股价10日大举下跌。报道称，此前一直保持沉默的现代起亚汽车也开始倾向于支持经济界作出积极应对。汽车业界一名高管说，韩国经济界有必要向中国政府表达更加强烈的抗议，政府也应通过向世贸组织起诉等手段作出积极回应。

销量下跌的原因是否应该一股脑地推给中国？韩国对此也有不同声音。以汽车行业为例，一些专家认为，现代起亚汽车自身竞争力下滑才是主因。韩国产业研究院日前发布的一份报告说，今年上半年韩汽车在华销售减幅损失大于2012年中日领土纠纷时日本汽车行业遭受的损失。首尔大学经营学专业教授金秀旭认为，“萨德”只不过是韩系车被中国本土品牌“赶超的借口”。