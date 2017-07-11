美女机上非礼女乘客 被轻判软禁家中8月 国际新闻

（塞勒姆11日综合电）美国俄勒冈州一名27岁女子从拉斯维加斯搭飞机返回波特兰时，在机上对一名女乘客又摸又锡，并且言语上骚扰对方。这名女色狼周一（10日）获法官轻判，软禁家中8个月。

案发于去年5月8日，麦金尼乘搭阿拉斯加航空公司编号621航班，飞往俄勒冈州波特兰。她涉嫌在机上抚摸一名19岁女乘客的乳房和下体，该名女乘客受辱后向空服员投诉。飞机于当晚降落波特兰机场后，麦金尼随即被警方拘捕，控以三级非礼罪及扣押监房，其后获准以2500美元(约1万零800令吉)保释。

麦金尼在3月对非礼控罪认罪，并向受害人写道歉信。法官周一判处她接受家中软禁8个月，守行为3年，同时赔偿损失3000美元(近1万3000令吉)，并要戒酒。

控方透露，非礼在飞机起飞前发生，被告看似饮过酒，试图跟受害少女交谈，但受害人不愿意。后来，麦金尼伸手触碰少女的乳房，并向对方说“俏俏话”，当中含有侮辱受害人经济地位及吹嘘自己有钱。

麦金尼其后变本加厉，企图强迫受害人喝她偷偷带上飞机的酒，向受害人说猥亵话，舔受害人耳朵，强迫受害人摸自己乳房，又一而再地摸受害人下体。受害人忍无可忍，向空服员投诉。