疑因债务纠纷飙车互撞 警捕3毒男归案 国内新闻

（峇株巴辖10日讯）古惑仔电影情节真实上演！3名华裔男子疑因债务问题发生纠纷，在吸毒后公然在花园住宅区道路上飙车追逐互撞，所幸警方赶到现场后即刻将3名男子逮捕归案。

峇株巴辖警区主任阿都瓦希助理总监透露，上述如电影情节般的案件是于昨日下午约4时45分，在峇株市区班底花园的哲迈路与榴梿路一带发生。

他说，警方是在接获投报后赶往现场，当时两辆车子正互相飞车追逐及猛撞，过程惊险，其中一辆车子内有2人，另一辆则有1人，警方抵达后即刻喝令3人停车，并将他们逮捕归案。

他指出，3名男子都是本地华裔，年龄分别为39岁、40岁及60岁，其中两名男子拥有多项犯罪前科，3名男子都因撞上车镜及仪表板而受皮外伤。

“验尿结果显示，这3名男子都对安非他命类毒品呈阳性反应，而且其中一人有5项毒品案底，另一人则有6项毒品案底与1项刑事案底。”

他相信，3名男子是因为毒品及债务问题而起纠纷，警方将援引刑事法典第307条文（企图谋杀）调查此案，他们将被延扣4日。