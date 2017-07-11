车祸后行动不便·弟逝世失依靠 残疾中年只求有份工 国内新闻

（怡保10日讯）只有五年级学历，又是一名残疾人士，想找一份工作真的很难。

独居在万里望红泥山新村的57岁陈福金，30多年前是一名司机，因为一场车祸使他失去工作能力，幸而一直有弟弟的照顾，然而弟弟离世后他从此孤独无依，靠着弟弟剩下的一丁点积蓄和福利局援助金过活。

他为了节省开销，家里的冰箱也不敢用，也没有开电视机，每天只买杂菜饭果腹。

工作找不到，生活也面临断粮的情况下，他周一只好向社会主义党万里望支会求助，在该支会主席黄志荣、财政曾桂良以及社会主义党华都牙也总协调员薛嘉的陪同下召开新闻发布会。

靠350令吉援助金过活 不敢用冰箱开电视机

陈福金说，弟弟是在2014年去世，留下8000多令吉的积蓄，可是为现在居住的祖屋办理转名手续费和弟弟的丧事后所剩无几，这几年弟弟的积蓄用光了，可以借钱的亲戚朋友都借过了，目前每个月靠着福利局的350令吉援助金生活。

他为了节省开销，家里的冰箱也不敢用，因为用冰箱每个月的电费要50多令吉，现在没有用冰箱，也没有开电视，每个月的电费只需要10多令吉。

每天吃杂菜饭

他也因为生活来到了瓶颈，决定不在家煮饭，每天买杂菜饭，他说，买饭比自己煮来得经济实惠。他为了维持生活，尝试过到友人的电话店帮忙，可是因为不懂外语，多次做电话费充值时，因按错了需要赔钱。由于无法胜任这份工作，做了几天后也没有办法继续了。

另外，他也在朋友的介绍下，帮忙友人将轿车送往电脑验车中心进行验车。他虽然双腿因车祸置入了铁片不能长时间站立和坐着，但是庆幸地还可以如常驾车，惟这份工作不是时常有。

盼自给自足免借钱

因此，他非常希望透过报章报导其情况，可以借此找到一份工作，让他可以自给自足，不需要向别人借钱度日。

他曾经多次尝试找工作，可是不少老板知道他是残疾人士后就不愿聘请，同时也有不少工作他也无法胜任，让他找工作的日子面对着重重困难。

以前曾经是的士司机的他，因为车祸后无法再驾驶商用车辆，而无法继续驾的士，尔后，他向朋友打听想当优步司机，可是却因本身没有轿车，也没有任何轿车出租给优步司机，此念头瞬间被打消了。

社会主义党 吁提供机会

薛嘉指出，希望透过报章新闻刊登后有热心人士给予陈福金伸出援手，给予陈氏一个工作的机会，同时希望社会上的善心人给予陈氏生活的援助。

曾桂良表示，该党也将协助陈氏向一些慈善团体寻求援助，为其解决即将断粮的问题。

任何有意给予援助的热心人士可致电陈福金（016-5915766）。