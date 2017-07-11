抵触开斋节管制货指示 74商家遭对付 北马新闻

（双溪大年10日讯）74名商家因抵触开斋节管制货指示，被当局援引1961年物品供应管制法令对付。

国内贸消部执法主任拿督罗斯兰指出，于6月17至30日展开为期14天的开斋佳节管制货法令下，当局将21种货物列为统制货物，执法人员也在全国各地展开2万3661次突击检举行动，揪出74名商家，充公7192令吉28仙货物及罚款9100令吉。

他说，抵触法令的商家以彭亨州占多数，共有12人被对付，依序为登嘉楼（14)及吉兰丹（11），他是于周日下午在双溪大年国内贸消执法组办事处召开发布会时，如是指出，出席者包括霹雳州执法主任苏海米，吉打执法主任山苏及双溪大年执法主任沙拉尼等。

“在去年同时期，当局对付412名商家，充公4万800令吉货物及罚款5万5940令吉，因此今年的执法行动明显看到了成果，也显示商家遵守营业法令，只有少数者不给予合作。”

他表示，其中54商家是因违反指示，没有在管制货上置放粉红色价表而被对付，另16人没有置放价格表及4人擅自抬高售价，举例吉兰丹州商贩以每公斤8令吉出售净鸡，违反了当局拟定每公斤7令吉50仙的指示，此外也有小贩以每公斤24令吉售卖入口牛肉，与拟定的每公斤20令吉，相差了4令吉，因而被取缔。

只部份油站业者不合作

另一方面，提及全国油站业者是否违反每周汽油调整价格指示时；罗斯兰表示，该部门在全国3400间油站中，对其中956间油站进行突击检查行动，发现只有一间在首都经营的业者不给予合作，因此被严厉警告。

他说，基因汽油是管制货，油站业者不可随意关店或提早打烊，他们若欲休业也必须先取得国内贸消部的允许，任何不守规定者都被胥视为触反条例，可被采取行动对付。