纳吉：马航面对问题 “前任是始作俑者”

（雪邦10日讯）首相拿督斯里纳吉今日暗批前首相敦马哈迪医生，是导致马航面对许多问题的始作俑者！

“马航的历史充满了可怕的决定，这是一个由我其中一位前任者所造成的噩梦。”

尽管纳吉没有指明“前任者”的身份，但相信是剑指已加入反对党阵营的前首相敦马。

无论如何，纳吉强调，他将确保马航得以复苏。

纳吉是于周一为马航的波音B737-800班机披上新装“我的国家”（Negaraku）的揭幕仪式上，如是说。

预计明年转亏为盈

首相兼财政部长拿督斯里纳吉指出，重组马航的首阶段工作已完成，马航预计可在明年转亏为盈。

他说，马航总执行长彼得贝柳今日亲自告知此事。

纳吉指出，目前马航专注在第二阶段重组计划，涉及增加新航线，包括11条中国直航，同时也会探讨机餐、娱乐及飞机品质等项目。

他相信通过重组计划，马航可以在2018年重新获得Skytrax评估机构评为五星级航空。

纳吉提到，当年马航决定重组裁退6000名员工，他已指示国库控股公司必须尽可能以人道方式处理。

他说，据知有78%员工登记寻找工作，当中98%已获得新工作。

他希望每位马航职员继续奉献，致力协助公司成功，确保马航恢复成为领先的航空公司。