引发休闲公园种种问题 菲岛福木取代竹树 北马新闻

（槟城10日讯）爱莲玉休闲公园（德里玛第6巷/Lorong Delima 6）引起种种问题的竹树和另2棵枯死的老树将会被砍掉和清理，并以菲岛福木（Garcinia Subelliptica）取而代之。

斯里德里玛区州议员雷尔召开记者会指出，有不少居民投诉有关竹树带来许多不便，譬如有人亲眼见到青蛇隐藏在竹树后方、独自晨运的女士担心有意图不轨的人躲在竹树后面、修剪后的竹子上方尖锐，十分危险等。为此，当局和槟岛市政厅商讨对策之后，今年5月底开始进行砍树工作，不料引起民众议论，为当局“砍树后即走人”，将来缺乏庇荫处，为此，大伙联署致函向雷尔投诉。

他强调，竹树是一位居民自行种植，乡委会和市政厅在这方面已经付出很多，若要把维护管理方面的责任推卸给他们，是不公平的。

雷尔坦言，竹树并不适合种植在休闲公园内，因其繁殖速度很快，相当难管理；而菲岛福木就不同，能提供更多树荫。他也借此提醒居民若欲在公园内种植植物，应先征询槟岛市政厅建议，选择适合的品种。

现场有不少民众在记者会结束后，纷纷向记者表示赞同移除竹树、以其他品种植物取代的做法，并大斥居民擅自栽种植物是不对的。

“这是公众的地方，哪里可以说要种就种的？如果每个人都来这里种一棵植物，那这个公园会像什么？”

移除垃圾桶因被投诉太臭

另外，该公园的垃圾桶被移除也成了一些居民关注的问题。雷尔解释，有关垃圾桶被移除的主要是因为接获前来公园的民众投诉垃圾桶太臭。

“有一些居民为了避免自己家里有臭味，选择把垃圾丢来这里的垃圾桶，导致在这里做运动或散心的民众就得忍受这些异味。”

他认为，由于此休闲公园坐落在住宅范围内，不像槟岛市政厅公园那般大型，需要特别设置垃圾桶，因此建议民众将垃圾自行带回家处理。

出席者包括该区爱莲玉乡委会主席黄培南、槟岛市议员卡拉、槟岛市政厅企业部主任阿克峇、美化小组副工程师詹德拉、拉德基、县属官员马斯里扎等。