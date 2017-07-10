疑被哥哥暴力致死 女童身上逾10道瘀伤 国内新闻

（昔加末10日讯）2岁女童疑被哥哥暴力致死，警方在小死者身上发现超过10道新旧瘀伤，相信小死者生前曾多次遭人踩踢、捶打及打捏。

巫裔小死者证实为诺阿迪卡，全身包括肚子、胸口、背部、手脚及额部都布满伤痕。警方目前还在等待剖解报告出炉，才能确认死者的真正死因。

昔加末警区主任拉勿副警监今日受访时指出，根据嫌犯及证人的口供，此案相信有虐待的成份。

“根据与嫌犯同屋人士的口供，他曾看到男嫌犯打小死者，但不曾看过母亲施暴，相信母亲并没有涉案。”

拉勿说，小死者母亲拥有两项犯罪前科，曾在2007年因涉及偷窃案而被捕，以及2013年涉及毒品案，再次被警方扣留。

“小死者母亲没有固定职业，但之前曾做过陪座女郎。”

拉勿指出，警方已替两母子进行毒品尿检，两人皆呈毒品阴性反应，意味着事发时嫌犯没有吸毒。

他续说，小死者被发现时，身上没有流血，只有瘀伤，相信是被人以手和脚殴打踩踢，不过警方依然会深入调查，嫌犯是否有使用任何工具殴打小死者。

“警方没有在现场起获任何武器，只是取走一些衣服及布料作为证据。”

初步调查显示，该名母亲只有两名孩子，即男嫌犯及小死者。

“男嫌犯之前是与吉隆坡的父亲同住，后来因受不了父亲的责骂，而在今年1月份搬到昔加末与母亲同住。”

小死者遗体今早送往马六甲医院太平间解剖，事后将运回昔加末下葬。