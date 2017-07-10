黄伟益：只是陪太太出席饭局 我没支持杨清辉做主席 北马新闻

（槟城10日讯）“我没约杨清辉出来吃饭，是太太约他出来的，我只是陪客，饭局谈话都是个人看法，不代表槟州政府立场！”

针对槟州各姓氏宗联委主席张威如揭露黄伟益国会议员搞离间，夫妇俩私下约见宗联委署理主席拿督杨清辉饭局洽谈，叫杨代替张的主席职的说法，黄伟益做出澄清。

他说：这是一个对我非同小可的毁谤，对方已经扭曲了谈话内容。但我不会报案，这不是我的作风。

黄伟益承认，今年4月20日中午12时，其太太陈宝诗有约见杨清辉在槟城俱乐部吃饭。

他解释，太太约见杨清辉饭局，因为太太在帮杨清辉卖咖啡，他只是陪客。

他承认，那一桌3人饭局，太太有跟杨清辉説“如果你当上了宗联委主席，我一定支持你。”

“这句话不是出自我口，只是我太太个人的意思。当时我有説，这不代表其他人的立场。岂知整个饭局的谈话却被有心人扭曲了，企图破坏州政府和我的名声。”

他説，杨清辉之后2次约他出来吃饭，第一次约见日期是在6月29日，当时他人在香港而取消。第2次是在7月4日中午12时，之后因为时间不配合而临时取消了。

“我从没插手宗联委社团的内政，我从来不挑拨离间！”黄伟益再三澄清。

黄伟益透露，张威如是新加坡一家上市公司的老板，太太陈宝诗有投资对方股票。

他形容和张威如“不打不相识”。黄伟益说，他和张威如第一次“扛上”，是在2009年至2010年期间，香港巷改名张弼士路，当时他和张对这条路的易名，看法相左。

促张威如交代医生身分

“张威如要我和黄泉安闭嘴，在公众利益上，是办不到的。身为一名社团领袖，在公信力方面，张威如有必要交代他的医生身分是否合格？”黄伟益紧咬不放要对方给予交代。

针对黄伟益之前允诺庙会之后，给主办当局宗联委7万令吉经费，黄伟益説：7万令吉，我不是不给，我只是要庙会主办当局给我一份名单，让我亲自缴付款额给每一个团体，但他们做不到。

今日上午，黄伟益与王宇航市议员在土库街消防局一带约见传媒，交代海墘新路改道后的问题及提出改善方法，黄伟益之后针对张威如指他和太太搞离间而做出上述澄清。