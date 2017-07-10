张盛闻：助华小争取拨款 马华没干预教育部行政 北马新闻

（槟城10日讯）教育部副部长拿督张盛闻说，行动党永远不会明白，过去几十年来马华都与华文教育紧密联系，即使曾两度不入阁，但在协助华文小学获取政府拨款的工作从未停止。

他是针对槟州行动党党员质疑教育部拨款为何要通过马华网站申请一事，做出回应。

他强调，申请拨款并没有指定必须通过马华网站申请，也可通过教育部申请，马华只是从旁协助而已，拨款最终的决定权是在于教育部。他周一召开记者会时指出，虽然州教育局或各县属都有帮忙收集各校的需求，校方也根据特定的表格呈交资料，但过去每次收集各校资料时，马华所呈交的数据是最完整的。“马华通过董家协所收集的资料是更完善的，并不是利用政党来处理拨款，这只是其中之一兼最有效的管道。”

“校方许多董事部成员皆是马华基层领袖，他们所给予的意见会更清楚。因此，奉劝行动党党员特别是林冠英，不必对此事感到大惊小怪，也不必刻意玩弄课题。”

他提出，教会学校的拨款申请是由教会本身负责，为何行动党不去质问为何交给教会处理而不是教育部？“行动党是于1969年才冒起的政党，政党历史背景不久，他们对于各政党或教会等组织，所给予教育部的配合与支持，是不理解的。”

他说，未来在进行校内提升工程时，除了教育部官员会到各校视察外，董事部内的马华基层领袖会更快速地将资料呈上教育部，结合两边的行动会更有效地提高办事效率。“马华并没有干预行政，反而是辅助与协助教育部的工作。”

另外，最近很多网民还在质问2016年华小5000万拨款的事项，张盛闻不解地表示，这笔款项已发放了，新闻也报道那么多次，学校的提升工程也在假期时完工了，却还有人不知道这笔款项已经发放。