旅游促销团来槟 推介烟台及张裕葡萄酒 北马新闻

（槟城10日讯）烟台市旅游促销团来槟推介仙境烟台旅游及张裕葡萄酒，在机缘巧合下于创办张裕葡萄酒生产企业的创办人张弼士故居展开“超越时空”之旅！

这项深具意义的“2017年仙境烟台（槟城）旅游暨张裕葡萄酒品鉴会”，昨晚在槟城莲花河张弼士故居举行。

在张裕葡萄酒创办人 张弼士故居办品鉴会

为了加强烟台与槟城之间旅游合作，促进两地旅游业的共同发展，当晚烟台市旅游发展委员会副主任牟云与槟旅游发展委员会主席罗兴强在会上签署了合作协议。

牟云致词时说，烟台是中国北方著名的旅游城市，人口达700万，经济总量位居中国各大城市第20，工业总产值位居中国第9位。

他说，烟台环境优美，气候宜人，它是中国最佳休闲及避暑的城市，也是联合国人居奖获奖城市。

“烟台是八仙过海的地方，八仙是家喻户晓的神仙，为吉祥如意的代表。烟台有四大名楼之一的蓬莱阁和海上仙山-长岛，就是传说中八仙过海的地方。烟台也是出现‘海市蜃楼’奇观的所在。”

牟云提及南洋首富张弼士1892年在烟台创办了首个葡萄酿酒公司-张裕公司，目前已成为中国最大的葡萄酒生产企业。

“张弼士一生最大成就，也就是他回国投资创办企业。1915年，在巴拿马举办的太平洋万国博览会上，张裕公司荣获4枚金奖，轰动了世界。”

另外，烟台张裕酒文化博物馆与张弼士故居也将签署合作协议。

上述推介活动由烟台市旅游发展委员会、烟台市人民政法新闻办公室、烟台市人民政府外事侨务办公室与张裕公司共同组织的旅游促销团所主办。

冀紧密合作推动旅游发展 罗兴强盼中国考虑豁免签证

罗兴强说，槟政府欢迎烟台市旅游促销团到来槟城，并希望双方能紧密合作共同推动旅游发展。

他希望中国能在短期内也考虑豁免签证，让更多的大马人到中国观光。在此之前日本政府已豁免大马游客签证。

他说，在东南亚，槟州是保留中华传统文化最完整的地方。当年孙中山到来槟榔屿时，更创办了《光华日报》，该报也是世界上最悠久的华文报。

当晚出席嘉宾有槟州议长拿督刘子健、槟华堂主席拿督许廷炎、署理主席丹斯里陈坤海、烟台市人民政府新闻办公室主任王洪青、外事侨务办公室副调研员田其培、烟台张裕旅游总公司总经理于波、中国国家旅游局新加坡办事处副主任周政、中华总商会秘书拿督骆荣伟、马来西亚华人旅游业公会总会长拿督陈三顺、槟武术龙狮总会会长拿督方万春、印尼《讯报》社长林荣胜、本报总经理准拿督李兴前、署理总经理林星发、总编辑郑彩凤、副总经理准拿督梁宗宝、副总编辑兼代采访主任林松荣及副总编辑张易雄和广告部高级经理白裕斌等人。