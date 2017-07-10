市长训令清洁员工 确保槟岛保持整洁形象 北马新闻

（槟城10日讯）槟岛市长拿督麦慕娜训令前线市局员工和垃圾承包商，必须确保槟岛的整洁形象。才刚上任的她，也设下目标，要在明年6月让槟岛成为大马最干净的城市。

为了第一时间掌握站在前线的清洁员工所面对的问题，麦慕娜将自己的手机号码告诉在场每位员工，让员工不必透过主管并透过一层一关地提呈报告书。

即便如此，麦慕娜强调，她会预先过滤相关讯息，凡是有建议性或是严重重大的问题，她将会尽可能回复对方并放在心里，然而只在倾诉负面或是无关紧要的怨言讯息，她一概不理。

麦慕娜今日上午，在秘书尤端祥和各部门主管的陪伴下，首次在新港拉惹瓦里民众会堂会见市政厅清洁员工时说，只要团队一起努力，站在前线的清洁员工贯彻勤勉和无私的精神，垃圾承包商定时提呈报告书予市政厅，市政厅各区官员严厉督促工作进度，大家紧密配合之下，达到大马最清洁州不是个梦想。

她也劝勉市厅员工，不要打在市厅工作看做是“铁饭碗”而怠慢工作，否则将会遭到纪录处分，重则革职处分。

应为穿上黄色制服为傲

麦慕娜强调，站在前线的清洁员工在维持槟岛整洁上扮演最重要的角色，没有他们人民就没有干净美好的环境，故此清洁员工应为穿上黄色制服为傲。

她指出，截至今年5月，槟州平均每日共有多达658.73吨的垃圾，垃圾回收率仅有28.3%，倘若人民响应垃圾分类，那将会减少至少50%的垃圾量，同时也减少每年20万令吉的开销。

她说，当清洁员工在努力打扫清理垃圾之际，槟岛人民也应响应垃圾源头分类，大大地减少不必要的垃圾之余，垃圾分类也能将物品最大化地加以利用或回收，让垃圾源头回收成为一个良好的习惯，大家一同爱护环境。