曹观友：槟市厅要求发展商 斥资275万提升湖内治水 北马新闻

（槟城10日讯）槟州地方政府委员会主席曹观友透露，在槟岛市政厅的要求下，私人发展商将斥资275万令吉以在湖内一带进行为期1年的沟渠及道路提升治水工程，以降低区内发生闪电水灾的几率。

他指出，工程将于7月17日动工，预计于明年2018年7月25日将会完工，而工程中包括建设沟渠、加宽沟渠及加宽位于斯里湖内国小前方的道路等。

他说，近年来湖内一带经常发生闪电水灾，严重之际水淹1米半的高度，因此市厅决定要求发展商斥资进行相关提升工程。

同时，他也补充道，目前市厅先要求发展商出资进行沟渠及道路提升工程，未来则会从发展献金内扣除相关经费。

曹观友是今日在槟岛市政厅秘书尤端详、垄尾区州议员杨顺兴及Modular Platinum私人有限公司顾问陈音福工程师等人的陪同下，前往湖内巡视时，这么指出。

陈音福则表示，由于目前湖内大路的沟渠高度高于路面，所以一旦大雨来临时，雨水无法顺畅的流入沟渠内，因此该公司除了会将原本的2车道道路加宽至3车道外，也会提升路面的高度。

此外，他指出，位于湖内垄尾路交界处原为90度沟渠转弯处，但是一旦大雨来临之际，流水根本无法顺畅的从该转弯处流走，因此该公司将会改善该处的问题。

另外，他也提及，工程除了将原有的沟渠加宽至1.3公尺外，也会于甘榜峇达路建设宽达1.2公尺的沟渠。

51%高楼提供循环桶

槟州地方政府委员会主席曹观友透露，自6月1日起槟州政府在实行垃圾源头分类政策后，槟岛市政厅建筑专员(COB)至今已前往152座高楼巡视，并发现当中已有51%，即78座高楼已备有可循环空间及桶子供居民使用。

他指出，全槟岛共有1253座高楼，建筑专员则会逐一的前往所有的高楼巡视，而对于那些并未遵从垃圾源头分类政策的高楼也将会发出通知，要求遵从州政府的政策。

同时，他也说，州政府准备使用两年的时间展开教育行动，不过依据目前的良好反应看来，也许在更短时间内就可达致全面效应。

曹观友是于今早在槟岛市政厅秘书尤端详及峇都蛮区州议员再也巴兰的陪同下前往斯里武吉占姆公寓巡视时，这么指出。