希尔米：巫统也曾解散后重组 为何火箭不依法行事？

（槟城10日讯）卫生部副部长拿督斯里希尔米说，巫统曾在1987年被高庭宣判为非法组织，当时的领导人也接受判决并解散后重组，既然巫统可接受判决，为何行动党今日不能接受社团注册局发出重选的指令？

他说，所有人都应遵从律法，行动党在这事件上应依法行事。

他认为，行动党拒绝接受社团注册局指该党中委不合法的说词，将为其他政党做了一个不良示范。

他今早出席UEM前线（Edgenta）移交10万令吉伊斯兰义捐予槟城医院后，在记者会上受询时说，在希望联盟里的行动党应遵从法律，并树立榜样给联盟成员党。

另外，希尔米致词时，呼吁各领域人士除了能掌握国语外，更应提升英语掌握的能力。

他说，为促进我国经济增长，大马必须加强及深化服务业领域及提升服务素质，同时提升英语掌握能力。

他举例，如专科医生，他们除了须具备专业能力外，也需掌握流畅的英语能力，才能在国际舞台上与世界各地的医生竞争。

他说，本地医生不只要拥有高水准的专业，当到海外参与国际会议时，也要能以流利的英语发表意见及交流。

UEM前线为米都医院打造智能厕所

UEM前线（Edgenta）耗资150万令吉，为亚罗市打苏丹后峇希雅中央医院打造智能厕所。

UEM前线董事经理兼首席执行员阿兹米尔说，该院也是大马首个拥有智能厕所的医院，目前此计划处于试跑阶段。

他说，该公司现于大马、新加坡及台湾医疗保健领域提供综合设施管理服务，并处于领先位置。

“UEM前线单在北马方面，已为34间医院提供相关支援服务。”

另一方面，槟城医院院长拿督诺斯达致词时说，在她上任一年后，该院首次获得来自企业的伊斯兰义捐。

她期望未来会有更多企业与该院合作，通过私人界的援助以提升医院服务素质。随着医院病人人数增加，院方未来也须进一步提升各类设施，以便提供五星级的医疗环境及服务予病人。