情侣共骑壁画近完工 中国剧组今拍摄电影 北马新闻

（槟城10日讯）景贵街“情侣共骑”壁画今天完成了，明天中国剧组将于那里拍摄《周身闪光，过目难忘》（暂名）电影。

画家许慧珊接受本报访问时表示，虽然今早下了一场大雨，不过她有信心可以在今天下午或傍晚完成“情侣共骑”壁画。

本报周一到景贵街了解进度，该幅作品已完成近乎90%，只剩下修饰部分。根据画家经纪人陈楚淮所说，中国剧组周二就会到景贵街拍摄，“情侣共骑”就是主要场景。

他说，他向中国剧组了解，他们于景贵街拍摄大约只是半天，之后就会换场景了。如果没下雨，相信剧组会在周二早就会到景贵街“情侣共骑”壁画取景。

拍摄当天，剧中的男女主角和画家都会在现场。陈楚淮表示剧组要求画家在现场，主要是如果剧组有要求修饰作品，画家就会马上在现场进行修饰。

他说，在画家作画期间，并没遇到任何问题，算是顺利完成。

拍摄后再讨论摆放脚车

本报记者再次询及未来是否会考虑把脚踏车摆放在该处，创建立体视觉效果，陈楚淮回应说：“一切待拍摄结束后再讨论。”

他说，要把实物（脚踏车）放在该处，必须遵从所有各部门的条例，他们将会再商议。一旦议决把脚踏车摆放在那里，他们就会向有关当局提出申请。