明年10周年入遗庆几天? 洪敏芝吁各界提供意见 北马新闻

（槟城10日讯）2018年入遗庆典，我们再来！

2018年是乔治市入遗10周年庆，迎接黄金10年你对世遗区有何想法、看法？乔治市世遗机构总经理洪敏芝吁请各社群提供明年度入遗庆典意见，是扩大庆典至3天、5天？任君提议。

“明年是入遗10周年，我希望各社群可以提供一些意见和看法，看该如何打造明年庆典。是要扩大成3天、5天或怎样，我不晓得，就集思广益，收集大家意见。”

2017年入遗庆典周日在兴巴士艺廊举行闭幕，宴请所有参与街头庆典13个社群，还有当天表演团体和工作人员，一起共庆。世遗机构也现场派发问卷予各团体，要求意见回馈。

洪敏芝也感激其团队，过去7个月的努力，让庆典圆满举行。世遗机构将继续改进，持续推广乔治市文化遗产，以求永续经营。

她也现场赠送纪念品予所有参与社群，来自槟古吉拉特协会代表发表感言时，力赞是次庆典非常美妙，协会明年“肯定会再来”，继续支持庆典，要求世遗机构一定要将其列入参与名单。

其他社群也赞许世遗机构团队用心，让各社群文化有更广阔平台，与各族人士分享。

另外，槟岛市长拿督麦慕娜也在最后一分钟赶来，她表示槟首长林冠英给她上任的重要任务，就是要在明年，让槟州从全马排名第三清洁州属，一跃成清洁冠军州。

“这是一个艰难任务，但并非不可能。只要获得各社群支持，必然可马到功成。”