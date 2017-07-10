学会互联与物联网概念 赖彩云：对张健心存感恩 国内新闻

（吉隆坡10日讯）满星云（Monspace)创办人拿督斯里赖彩云虽然已与前云数贸创办人张健分道扬镳，但她表示，对张健依然存有感恩之心。

她坦承，该集团现在的营运模式 ，从互联网到物联网都是当年从张健身上学到的概念，而她因为落实张健口中的概念，为张健赚了很多钱。

用10万开拓市场赚钱

她说，外界一直以为她从张健身上拿了很多的钱，但实际上，张健只给过她一辆宝马的一笔钱，即10万令吉，而她用这10万令吉，以张健的概念开拓了市场，赚了钱。

赖彩云周日晚在最后一场讲述本身传记的《彩云星意》舞台剧后，接受媒体访问时，少有地讲述她跟张健的过去与现在。

在舞台剧中演到，赖彩云当年因为生意失败而欠了一大笔债，后来经过朋友介绍认识了张健，并答应张健拿了10万令吉，为张健开拓市场。

赖彩云坦承本身的确从张健身上学到了互联网和物联网的概念，她把张健的想法听进去，并加以落实，才走到了今天。

“那为什么我会做到今天，而其他人没有？因为他们接近张健都是抱着要拿钱的心态，我则是认为自己有能力开拓市场，所以我就去落实了。”

“很多人以为张健给了我很多钱，但从头到尾他只给过我10万令吉。相比起来，我反而为他赚了更多。”

对于较后的分歧，赖彩云则是轻描淡写地说，张健一直都在把这个概念告诉大家，但他却一直没有去落实，但为何最终分割，她也没有清楚说明。

“（我）对他，感恩的心还是有的，这是不能够否认的过去，能够走到今天，在某个时刻就是给到你力量。”

“至于现在，我只能说，我不小心把集团做大了。这个集团不再是我一个人，或之后几个朋友，我现在必须要有对我的企业有考量，我就必须要有这样的选择。”

父亲离世仍坚持工作 团队感动终渡过难关

在赖彩云的字典里似乎没有“后悔”两个字，包括因为欠债认识张健，因此登上各大媒体封面……甚至于多年前，她因为前一份直销工作被老板派到印尼收拾烂摊子时，面对爸爸的突然离世，她都认为那是转机。

她说，爸爸一直很爱她，直到离开那一刻也一样，她是因为爸爸突然离世，让远在印尼的她无法第一时间赶回家，而感动了印尼的团队，最终渡过难关。

“与其埋怨没有办法在爸爸离开时陪在他身边，不如把这个想法转换成爱，父亲用他的生命，挽回了我的生意。我当时是在解决了问题后，搭最后一班机赶回马来西亚。”

对自己没造成影响 被指女老千愧对子女

这部舞台剧也少有地提到赖彩云的双亲及一对子女，她在谢幕环节时说，对于被标签为“女老千”，她不会认为自己会有什么影响，但却对一对子女感到愧疚。

“我在想，我这个妈妈是怎么当的？会不会让他们在朋友面前不好意思。但我要告诉我的孩子，我们的问题有多大，就代表我们的世界有多大。”

虽然赖彩云的妈妈、家婆及一对子女都有到场支持这场舞台剧，但始终没有在众人面前曝光。

她在台上也感慨地表示，在云数贸风波掀起，她不断登上媒体版面后，她失去了很多的朋友及恩师，因此她特别感谢现在还留在她身边的朋友、恩师和曾经向她伸出援手的人士。

询及会否担心私生活及过去的生活曝光而引起舆论，她表示，这部舞台剧除了是要让年轻的一辈有机会发挥才华，也希望能够让满星云的会员更了解她。