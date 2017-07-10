证券经纪行受促护盘 马交所：网攻未干扰交易 经济新闻

（吉隆坡10日讯）大马交易所有限公司（BURSA，1818，金融组）指出，一些证券经纪公司于上周三遭到网络攻击，但是马交所的交易没有受到干扰。

不过，消息来源称，攻击者威胁如果没有达到目的，本周将会发动进一步攻击。

据了解，对一些证券经纪公司的攻击，无意中影响了使用同一网上交易系统供应商的其他证券平台。

马交所在致给《theedgemarkets.com》的文告中指出，其基础架构受到网络威胁的保护。该机构还根据各单位的网络安全指南，进行了全面的框架和控制。

这包括证券监督委员会（SC）、国际证券管理机构组织（IOSCO），以及支付与市场基础设施委员会（CPMI）。

马交所通过电邮回复询问说：“作为国家重要信息基础设施，马交所参与了由国家安全委员会和大马网络安全机构协调的国家网络危机和应急准备活动。”

上周三早上，分散式阻断服务（DDOS）攻击多家大马证券经纪公司。当目标系统的宽频淹没流量（通常是被劫持或被染毒电脑），使系统容量超载并无法使用其服务。

据了解，这次攻击是针对经纪商的网上交易平台，拒绝用户使用，通过经纪公司的接入则不受影响。一名基金经理表示，其影响主要是散户交易。

消息称，机构投资者如雇员公积金局（EPF）并未受到影响。据知，一些证券经纪公司已经阻止海外IP地址进入其交易系统。

《The Malaysian Reserve》报道说，攻击者要求目标公司支付比特币赎金。

其他报道指，大马警方、大马通讯与多媒体委员会（MCMC）和国家网络安全局（NCSA）正在调查攻击事件。

当联系时，一名国家安全委员会高级官员将问题转介至MCMC，而MCMC则转介至国家网络协调和管制中心（NC4）。截稿时，NC4没有接听电话。

证券经纪平台遭网络攻击，让人联想到香港经纪面对类似攻击。

路透社在今年1月26日报道，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）警告，证券业可能再次遭到攻击，并呼吁企业采取安全措施。

《南华早报》4月援引证监会的信息报道，截至4月的18个月内，20次黑客攻击造成投资者损失高达1亿1000万港元。

最新的勒索软件“WannaCry”在5月攻击全球，同样也影响几家大马公司。据报这攻击了150多个国家，数十万台电脑。

6月27日，又一波名为Petya的勒索软件袭击欧洲、美国和南美洲的公司，主要影响俄罗斯和乌克兰的用户，并要求支付比特币以恢复电脑使用权。

Petya病毒攻击迫使乌克兰交易所于6月29日暂停交易，因清算基础设施操作失效。

然而，之后有报道指，对Petya病毒的分析发现，其目的是彻底删除电脑的资料，这意味着无论有否支付赎金，攻击者并没有意图去解锁受感染的电脑。