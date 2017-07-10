拟业务多元化 宏诚生科进军中药保健 经济新闻

（吉隆坡10日讯）动物保健专家宏诚生物科技有限公司（SUNZEN，0148，创业板）计划通过收购健康保健公司益康生科制造私人有限公司（Ecolite Biotech Manufacturing）70%股权，将业务多元化至中药、草药保健食品与饮料制造和贸易。

蒙亏的宏诚生科已向大马交易所报备，已与Chum Mun Cuan和Lim Poh Chuw签署一项售股协议，以1205万令吉，收购益康525万股，相等于70%股权。

该公司将通过发行3766万新股，每股32仙来支付收购金额。

发行股份占集团扩大后股本约7%。宏诚生科将在股东特别大会上，寻求股东批准收购和多元化计划。

“拟议收购是集团进军传统草药和保健食品与饮料制造与贸易的机会，以及多元化盈利来源并降低对现有核心业务的依赖。”

该集团补充，收购和多元化计划可为净利贡献25%或以上。

宏诚生科表示，这也将令公司在出口燕窝至中国获得立足之地。

截至2016年，益康集团通过持股70%的子公司Yanming，是获中国当局批准供应净燕的19家公司之一。

截至2016年9月30日止财政年，益康的净利为172万令吉，相比上财年净亏22万4188万令吉；营业额由1799万令吉，扬44%至3194万令吉。

宏诚生科总执行长冯俊豪表示：“这是我们转亏为盈的第一步。我们相信这个计划将为未来表现作出贡献。”

截至2016年12月31日止财政年，该集团净亏6万令吉，主要因为递延所得税的减值拨备；但是全年营业额从3222万令吉，增24.18%至4001万令吉。