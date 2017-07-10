令吉兑美元稍增至4.2950

（吉隆坡10日讯）今日令吉兑美元汇价开盘后走高，主要是受到国际贸易及工业部（MITI）于上周五公布一项强劲的国内经济数据，以及亚洲市场原油价格回扬所支持。

收市时，令吉兑美元报4.2950/2980，较上周五闭市价4.2970/3000稍微上调。

国际贸工部说，今年5月大马的贸易总额按年从1166亿令吉增长31.5％至1533亿令吉。

交易商称，他乐观地认为，随着国内需求持续增长，在出口和外部需求的急剧反弹下，应为大马经济增长提供进一步支撑。

全球基准的布伦特原油价格在今日的亚洲市场中，每桶回升0.81%至47美元。

与此同时，上周末，G20国集团于德国汉堡市举行高峰会议，并没有对今天的市场产生太大影响。

此外，令吉兑其他主要货币全面走高。

令吉兑新加坡元从上个交易日的3.1088/1123上扬至3.0982/1026，以及兑欧元由前期的4.9046/9085上升至4.8899/8937。

令吉兑每百日圆从上周五的3.7799/7829上涨至3.7600/7629，以及兑英镑由前期的5.5466/5522走强至5.5247/5298。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.7964人民币、1欧元兑7.7499人民币、100日圆兑5.9630人民币、1港元兑0.87007人民币、1英镑兑8.7624人民币、1澳洲元兑5.1666人民币、1纽西兰元兑4.9421人民币、1新加坡元兑4.9190人民币、1瑞士法郎兑7.0519人民币、1加拿大元兑5.2775人民币、1人民币兑0.63213令吉、1人民币兑8.8678俄罗斯卢布、1人民币兑1.9692南非兰特、1人民币兑169.42韩圜、1人民币兑0.54035阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.55166沙地里亚尔、1人民币兑39.7323匈牙利福林、1人民币兑0.54690波兰兹罗提、1人民币兑0.9596丹麦克朗、1人民币兑1.2395瑞典克朗、1人民币兑1.2293挪威克朗、1人民币兑0.53266土耳其里拉以及1人民币兑2.6607墨西哥比索。