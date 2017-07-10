速柏玛获3.08亿营业额

（吉隆坡10日讯）速柏玛机构有限公司（SUPERMX，7106，工业产品组）公布，在截至2017年3月31日止第2财季，一共取得2089万令吉的税前利润，而营业额则录得3亿820万令吉，主要是由全球销售天然橡胶和丁腈橡胶手套所贡献。

在盈利能力方面，该集团在向大马交易所提交的一份文件中表示，除去利息、税收、折旧和摊销前利润率，以及税前赚幅分别为11.5％和6.8％。

由于财政年度的截止日期出现转变，因此不能与之前的财年比较。

在与截至2016年12月31日止的前一季度比较，它的税前利润下降22.6％至2089万令吉，不过营业额增长30.2％至3亿820万令吉。

速柏玛机构表示，由于完成翻新工程后录得较高产量，加上原材料价格上涨使到平均销售价格上升，以及美元兑令吉汇价下滑，皆导致上述季度的营业额上扬。

然而，该集团说：“由于原材料价格大幅上涨、海外新成立企业的营运成本以及在国外推出新型隐形眼镜产品所产生的广告和促销成本，导致利润率下降。”

展望未来，它指出，全球对天然橡胶和丁腈手套的需求依然强劲；以及由于医疗保健意识不断提高，加上医疗保健行业的条规日益增加，带动公共和私人领域的医疗保健支出皆上升，使到手套业前景一片光明。

速柏玛补充：“这些积极因素对我们和整个行业都是好的。”