销售收入和利润确认下滑 MKH业绩略退 经济新闻

（吉隆坡10日讯）MKH有限公司（MKH，6114，产业组）公布，在截至2017年3月31日止第2财季，所取得的税前利润按年从7520万令吉下降8.2％至6901万令吉。

至于营业额则由前期的3亿2223万令吉减少13.7％至2亿7808万令吉。

该集团的营业额和税前利润下降，主要是上述季度的销售收入和利润确认下滑所致。

此外，它在致函大马交易所一份文告中指出：“今次业绩欠佳，也是继去年在产业和建筑部门将MKH Boulevard、Pelangi Heights第一期和第2期的空置单位交给买家，以及完成销售Pelangi Semenyih而作出利润确认后，缺乏新项目发展和建筑订单所致。”

随着种植业务的美元贷款因利率走低而进行再融资，MKH在该季度所录的外汇收益按年从350万令吉大减逾半至170万令吉。

展望未来，该集团预期在截至2017年9月30日止财政年度，将会取得令人满意的结果，这是由于上个财年度，拜产业和建筑部门的正在进行中项目的利润确认和锁定销售所赐。

它补充，随着预期原棕油和棕仁油价格上涨，加上较多棕榈树进入成熟期，因此种植业的利润贡献也有望提振整体的盈利。