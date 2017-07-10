泰官员通关小费数额不同 视护照类别地址开价 北马新闻

报道：锺奕音、余惠兰

（亚罗士打、加央10日讯）几乎10个入境泰国的大马人，就有9个面对被泰国移民局官员开口索讨盖护照“小费”的经历，且所要求的“小费”数额都不一样，据说官员们是视护照类别和地址“开价”！

据一名泰籍女子阿诺透露，盖护照的官员都会根据护照类别“开价”，多数经常出入马泰边境的泰国人，官员都不会开口要求收“小费”，因为他们知道对方一定会要求收据，如果护照地址是来自泰北一带，鲜少出入马泰边境的泰国人，他们会被要求付20泰铢盖护照“小费”。

至于大马人方面，她指出，进入泰国丹诺的大马人持有2款护照，即：边境护照（蓝色）及国际护照（红色），盖护照的官员通常是只会向持有边境护照的大马人要1令吉“小费”，至于持有国际护照的大马人，则被要求付2令吉至5令吉小费。

付30元小费可快速通关

此外，游客也有另一种快捷通关管道，即在人潮巅峰时段，只要肯付20令吉至30令吉“小费”即可快速通关。

据了解，每逢佳节、学校假期或公共假期，只要吉北黑木山泰境关卡出现人潮，一定会有充当泰国关卡官员的跑腿主动趋前问你要快点盖护照吗？一次开价20令吉至30令吉，只要你肯付费，就不必花上数小时排队通关。

官员不怕受对付 照向游客讨小费

你给我照收，不给我会开口讨！泰国移民局官员仍不怕受到有关当局对付，继续开口向游客开口讨盖护照小费！

据泰国媒体报道，尽管盖护照收“小费”的事宜已受到关注，但在吉北黑木山泰境关卡执行任务泰国移民局官员仍无动于衷，继续向拒绝付“小费”的游客开口讨钱。

消息指，目前泰国反贪会已扣查3名涉及收“小费”的移民局官员，这些官员都否认涉及贪污，他们指这些“小费”并非进入个人口袋，他们在交班时都必须把钱交出，至于“小费”用途，他们不便给予回应，一切有待移民局局长出面解释，他们只是秉公行事，上头若指示停止收“小费”，他们将会遵从。

据悉，截至目前泰国移民局局长仍未针对此事做回应。

领队：付小费成习惯 看新闻才知可拒付

泰国旅游领队曾明德表示，盖护照付“小费”已成为一种习惯，昨晚刚从泰国回来的他如常付费，关卡官员也照收不误。

他说，一直以来，10人的泰国团，他都会付100泰铢盖护照小费，这已成为习惯，每次通关他都会自动夹在护照内，昨天也不例外，直至今早看到新闻报道，他才知道可以拒付。