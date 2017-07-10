提升养殖三文鱼营养新法 威士忌废水制饲料 国际新闻

（爱丁堡10日综合电）三文鱼一向是许多老饕的至爱，但人工养殖出来的三文鱼，营养含量却因饲料不足而每况愈下。最近，一名年轻苏格兰生物学家，就研究出利用威士忌废水制造高营养饲料的环保新方法，提高养殖三文鱼的营养价值及可持续性。

三文鱼的主要饲料为体型较细小的鱼，而原来在三文鱼养殖过程中，所投入的饲料量总会超过三文鱼的“收成”量，这使作为饲料的鱼量大减，亦促使养殖者把蔬菜、大豆等混入饲料中，以填补不足。但如此一来，却使人工饲养三文鱼的营养大减，它们的奥米加脂肪酸的含量在过去5年大跌一半。

有见及此，现年26岁、拥有合成生物学及生物科技硕士学位的马丁研究出一个能既能提高养殖三文鱼营养又环保的方法，就是利用威士忌生产过程中的废水，倒至巨型不锈钢容器内，用以培殖奥米加含量丰富的藻类，作为三文鱼的饲料。

马丁表示，他在一家风力发电公司工作时，敷设电线的工程被过度繁殖的藻类所阻，使他灵机一触，想到如何好好利用这些藻类。

马丁表示，用作繁殖藻类的威士忌废水，亦会在除去或对环境有害的磷酸盐和硝酸盐之后才再次排走，一举两得。