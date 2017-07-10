【田径亚锦赛】大马1银收官 教练满意我众将表现 体育新闻

（印度·布巴内斯瓦尔10日综合电）大马军团在2017年亚洲田径锦标赛周日结束后以1银成绩收官，尽管部分选手没有超越个人最佳纪录，但大马队主教练再纳阿巴斯总结说仍满意子弟兵们的表现。

本届亚洲争霸赛中，强队如中国、日本、巴林和卡塔尔都没有派出主力阵容出战，因此被视为大马队摘金争牌良机，虽然我国寄以厚望的新一代飞人凯鲁哈菲兹在男子百米决赛被判抢跑出局，但总算由名将莫哈末伊凡在男子铁饼以60米96成绩夺得银牌，也打破了大马田径队在亚锦赛的8年奖牌荒。

“伊凡如同预期地赢得亚军，凯鲁哈菲兹也是通过他在半决赛的速度(10秒24)证明自己是亚洲其中一位短跑好手，只是凯鲁不幸犯规出局而已，他将是下个月东运百米金牌的热门人选。”再纳阿巴斯表示。

他也说，女子百米接力队在这赛会刷新了全国纪录，也说明她们可以有机会在东运摘金。“只是她们需要继续努力，要跑进45秒的成绩（在亚锦赛跑出45秒18），才有击败该项目东运会热门泰国队的可能性。”

在亚锦赛收官阶段的赛项上，我国的S科玛南雪莉在女子200米项目预赛以24秒53成绩冲线，在第一组排名第三的她未能晋级决赛，最终在周日晚的决赛上，哈萨克的扎布金娜以23秒10获得金牌。值得一提的是，本次比赛扎布金娜包揽了女子100米、200米和4X100米三冠成为本届女子短跑绝对霸主。

男子200米项目方面，大马的G阿拉温以21秒41成绩止步半决赛，先前他以21秒33排在预赛第二组第4名。该项冠军最终得主由中华台北的杨俊瀚夺得并写下纪念性的队史。

大马女子三级跳国手诺莎希达敦则最终以12米39成绩，排在全场第10名。

12金5银12铜 东道印度称霸创史

本届星光黯淡的2017年田径亚锦赛在周日结束了最终日争夺，东道主印度队以12金5银12铜的成绩排在奖牌榜第一创下队伍新历史。

田径亚锦赛从1973年芝1981年的前5届赛会里，都是由日本队包揽全场总冠军，接下来则是由中国队创造逾30多年的金牌榜榜首垄断局面，直到本届多支强队都只派二军选手之下才由印度趁势成为亚锦赛历史上第3支拿下奖牌榜第一的队伍。

只派出少量主力选手的中国队，以8金7银5铜的成绩列在奖牌榜第二。一共有14支代表队获得金牌，22支代表队获得奖牌。亚洲强队日本、巴林和卡塔尔都没有派出主力阵容出战，3支队伍也没有获得金牌，巴林甚至没选手进入前三。

杨俊瀚摘台男200米首金

杨俊瀚获得中华台北在亚锦赛历史首枚男子200米金牌，成为这次印度亚锦赛收官日的亮点之一。

20岁的杨俊瀚是中华台北队200米纪录保持人，原本5月赴日本参赛时，不慎拉伤右大腿，幸好恢复迅速，本届参加3个项目的他在压轴的200米决赛飙出20秒66夺冠，赢得一席世锦赛资格之余，中华队本届终于夺得金牌，也是队伍在亚田赛短跑项目首个冠军。而且，他还在日前的男子100米项目进账铜牌。

杨俊瀚在半决赛仅跑出21秒09，在所有选手中排名第7，决赛被安排在第八跑道(代表晋级成绩最差)出赛，没想到在没有压力的情况下，还有加速策略明确，反而成功夺金。他笑说，其实冲过终点线时，原本想要振臂挥手，想不到竟然有点腿软。