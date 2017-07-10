欲终结16年奖牌荒 马排放眼双三甲 体育新闻

（吉隆坡10日讯）大马排球总会周日发表称，排球国家队放眼在本届吉隆坡东运会打破过去16年来没有收获奖牌的历史，哪怕即将迎来泰国、越南、印尼和缅甸等强敌的挑战。

在1977年排球项目进入东运会大家庭之后，大马男女队都各自只得过一次东运奖牌，即是1983年的女队铜牌和2001年也是大马主办的赛会上由男队获得的银牌。

马排总会长许修增博士周日领衔领队等人发表称，大马排总希望男女队可以争取跻身三甲，说不定也可双双摘牌，无论奖牌是什么颜色。他们也强调，虽然大马队都不是种子队，但在做足备战增强了表现的信心下，必定不会成为其他队伍眼中的“鱼腩队”。

女排领队鄢来好就说，女队在今年1月VAS国际女排邀请赛战胜东道主新加坡和缅甸夺冠，5月在泰国呵叻举行的亚洲23岁以下女排赛力挫种子球队伊朗而名列第7，都提升了队员们面对东运会的士气，也显示了过去22个月来的苦练没白费和是积极性的。

也是排总署理会长的男排领队哈聂夫则表示，与泰国同组的男队小组赛晋级关键在于是否能拿下缅甸和柬埔寨，如能爆冷击败卫冕冠军泰国更可有利在半决赛避开强敌，说不定可以惊喜地为国摘下奖牌。只是，如今作为赛场的国际贸易及会展中心尚未完工，大马队可能只有少过10天的时间来适应场地。