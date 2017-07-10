东运火炬传到瓜拉江沙 体育新闻

（峇眼拿督10日讯）吉隆坡东运会火炬传递在周日进行霹雳州站的第3天活动，并将进入瓜拉江沙接力的阶段。

火炬跑当天从峇眼拿督开始，在马登巴冷县打巴(Tapah)的敦阿末沙基体育馆结束。在当天起点上，高乌区州议员阿士年将火炬移交给马登巴冷县长阿兹芝，由代表霹雳州务大臣拿督斯里赞比里出席的霹雳公共设施、基本建设、能源及水务事务委员会主席拿督再诺法芝见证。

除了在周一于瓜拉江沙传递，这次6天在霹雳的东运火炬行将经过州内12县市中的7个，并将在本周三于宜力转交给国内第11站：吉兰丹州的代表接领。

马来风筝将火炬送上丹天空

（哥打峇鲁10日讯）2017年吉隆坡东运会火炬将由传统马来风筝“wau”送上天空，这势必成为火炬接下来进入吉兰丹州之旅时的纪念性重头戏！

吉兰丹青年与体育部总监莫哈末纳兹里在周日举行发布会时透露，会在万捷(Bachok)县音乐海滩(Pantai Irama)的一项仪式上由边长10尺X10尺的新月型马来风筝将东运会火炬升空。

“届时也会有29个比较小型的马来风筝围绕着火炬主风筝，组成一道风景线。”莫哈末纳兹里也补充说，在吉兰丹州的传递路程将长达300公里，并跨越6个地区。