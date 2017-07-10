回归20年 东方海外售予中资 董建华271亿卖家业 国际新闻

（香港10日综合电）香港回归20年，新一届政府上场不足半个月之时，香港首任特首、全国政协副主席董建华家族旗下的上市公司东方海外国际（东方海外）宣布“卖资产”。东方海外昨天发公告表示，获国务院国资委旗下中远海运集团联同上海上市公司上港集团以每股现金要约价78.67港元（约43.30令吉）提全购，涉资约492.31亿元（约270.99亿令吉）。

由于涉事各方并已签订不可撤回承诺，按董氏家族控股权计，将套现约338.24亿元（约186.18亿令吉）。若今次交易最终落实，东方海外将由外人接手。

东方海外市值 20年升约24倍

通告指本次交易后，东方海外拟维持其联交所上市地位，东方海外总部及管理职能续留在香港，并续以其独立品牌经营。提出收购的中远海运及上港又承诺，交易后两年内会保留东方海外原薪酬福利体系，并将不会因收购原因而辞退东方海外的员工。

按昨天东方海外、中远海运集团旗下本港上市公司中远海运控股、上海上市公司上港集团全资附属公司的联合公布，中远海运控股旗下Faulkner Global Holdings Limited及上港集团BVI发展有限公司作为联席要约人，于上周五（7日）提出收购东方海外所有已发行股份。

每股东方海外股份现金要约价78.67元，较上周四（6日）收市价57.1元溢价约37.77%。但在交易正式公布前，东方海外上周五股价续升，交易要约价比上周五收市价60元则溢价约31.11%。

若以东方海外上周五收市价计，公司市值约375亿元。按该公司1997年年年报显示当时所发行股数，及以1997年6月27日收市价计，公司当时市值仅约15亿元，当时董建华仍未正式上任特首，而1997年至今共20年时间，董氏家族身家已水涨船高。

董建华家族料可套现约186亿

东方海外现已发行股数约6.25亿股，若今次要约获东方海外股东全数接纳，中远海运控股母企中远海运集团及上港集团应付约492.31亿元。东方海外大股东（即董氏家族持有的Fortune Crest Inc.及Gala Way Company Inc.）已就此要约签订不可撤回承诺，共涉约4.29亿股东方海外股份，占东方海外已发行股本约68.7%，总代价将约338.24亿元（约186.18亿令吉）。

董浩云创立东方海外 上世纪80年代濒破产

董建华家族持有的东方海外国际，由董建华父亲“船王”董浩云于1947年创立，是首支国际性的中国商船队，而东方海外于上世纪60年代迅速壮大，及至80年代初，董浩云长子董建华全面接管家族生意，但期间遇上世界船运业衰退及石油危机，国际船运业一落千丈，东方海外的沉重债务负担，一度濒临破产清盘，幸好获得已故全国政协副主席霍英东伸出援手，出手牵头注资，东方海外当时才得以渡过难关。

资料显示，董浩云在1947年创立东方海外，除了货船，董浩云亦曾拥有由豪华邮轮改装成教育用途的“海上学府”号，但该船于1972年1月9日，在维多利亚港内起火，最终船身倾侧沉没。

及至80年代初，董浩云因病逝世，由长子董建华全面接掌东方海外，不久之后遇上世界船运业衰退及石油危机，由于东方海外之前不断扩充船队，旗下逾百艘大吨位货轮顿时成为沉重的债务负担，据报当时整个集团于1985年的债务高达200多亿港元，涉及全球50多个国家的逾200个债权人。

霍英东伸出援手

就在东方海外濒临破产边缘之际，霍英东伸出援手，牵头向其注资1亿2000万美元（约5亿1600万令吉），加上多间银行及航运公司注资，东方海外终避过清盘危机。董建华其后宣布重组公司，经多次“减磅”操作后，直至1991年才令东方海外的业务再次转亏为盈。

董建华执掌东方海外十多年，直至1996年当选香港特别行政区首任特首后，始由其胞弟董建成接任东方海外国际主席一职。