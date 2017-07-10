丹尼尔5度出马扮占士邦 联手爱黛儿吸金 娱乐新闻

（伦敦10日讯）据台湾自由时报报道。48岁的男星丹尼尔格雷（Daniel Craig）前年底放话“宁愿割腕”，也不愿意再演“007”情报员“占士邦”。事件纷纷扰扰吵了1年半，据报道，他已经改变心意，愿意接演他的第5部占士邦电影，除了丹尼尔以外，制片也下定决心要说服“灵魂歌姬”爱黛儿（Adele）回锅献唱主题曲。

丹尼尔前年10月受访表示：“若再接1部007电影，我宁愿割腕自杀，未来就算真的再演007，那也只是为了钱。”他的态度强硬，搞到片商也无所适从，甚至开始找寻007接班人选。如今传出在好莱坞制片芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）持续的人情和银弹攻势下，丹尼尔的态度大转弯，同意续摊。

芭芭拉布洛克里不只要克雷格回锅，她也锁定“灵魂歌姬”爱黛儿的迷人嗓音，邀请她为下一集占士邦电影献唱。爱黛儿2012年为《007：空降危机》推出单曲《Skyfall》，隔年获颁奥斯卡金像奖、金球奖和英国金像奖最佳电影原创歌曲，该片在全球缔造11亿856万美元（约51亿令吉），片商看好丹尼尔和爱黛儿的魅力加乘，可望再缔造票房佳绩。

第25集007系列电影《Bond 25》预定明年开拍，剧组人士信心满满表示：“丹尼尔和爱黛儿联手是无敌组合、终极选择，也是超级印钞机。虽然爱黛儿还是未知数，但她喜欢参与占士邦制作，双方再度合作的可能性很高。”