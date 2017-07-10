情侣档戏假成真？ Tao画公主神似Pattie 娱乐新闻

（八打灵再也10日讯）泰版《宫》4位男女主角Tao、Pattie、Phan和BeBe联袂来马展开两天一夜的宣传之旅，在粉丝见面会上，人气最高的Tao最会撩妹，除了高呼“Aku Cinta Pada Mu”，玩游戏时在画纸上写“Love You”，还亲自替女粉丝擦口红，当他牵着女粉丝的手走猫步，发送手指爱心时，让台下粉丝眼红妒嫉，疯狂尖叫，鼓噪大喊：“Jealous！”

翻拍自经典韩剧的泰版《宫》，今年4月在泰国和中国同步播出，在中国视频播出获得5亿点播率，配合该剧7月在大马视频点播平台dimsum全集上线，剧中2位“王子”Tao和Phan、“太子妃”Pattie以及BeBe来马为剧集宣传造势，当4位泰国偶像亮相见面会，即引来全场欢呼尖叫。

4人除了分享近况外，还和幸运粉丝玩游戏，在“你画我猜”游戏环节，4人都非常投入，也纷纷展现了惊人的画工，在戏中饰演“皇太子”和“太子妃”的Tao和Pattie，戏外互动甜蜜，小眼神充满粉红泡泡，Tao画公主竟神似Pattie，全场都以为他画的就是Pattie，Pattie看了他的画后一脸甜笑，让人怀疑两人是否戏假成真，感情已延伸到戏外。

第2个游戏环节，Tao和Pattie、Phan和BeBe分两组为女粉丝做造型打扮成公主，Tao秒由王子变化妆师，亲自替粉丝擦口红、画腮红，在走猫步时更紧牵着女粉丝的手走到舞台前面，还比手指爱心，引得台下粉丝嫉妒又羡慕，纷纷频频发出高分贝尖叫，鼓噪高喊：“Jealous！”

见面会结束前，dimsum也为7月13日生日的Pattie送上惊喜，送上生日蛋糕提早为她庆生,全场粉丝也一起唱生日歌，让Pattie直呼很感动。