车厂东主好心收留 流浪汉反变偷车贼 北马新闻

（大山脚10日讯）好心没好报！一名车厂东主好心收留无家可归的流浪汉，给他工作和住宿，岂知对方竟偷走车厂内的轿车和摩托车。

此案在巴当拉浪路火车站附近的一家汽车喷漆厂发生。事主林才生（40岁）受访时说，大约两个星期前，一名背着背包的流浪汉来到其车厂，声称乘搭火车流浪，从巴当拉浪路的火车站下站至此。

他说，该名40岁流浪汉向他苦诉没有钱吃饭，也没有地方住，从砂拉越至此，父母已离世，本地也没有亲戚收留，向他乞讨一份工作餬口。

林氏出于同情让流浪汉在其车厂工作，并安排他寄住在车厂。他说，虽然察觉到流浪汉有些异常，因为一般正常人不会到处流浪，但出于同情，他还是给对方一个机会，并相信一个人在拥有工作，住宿和温饱的问题都解决后，应不会心生歹念做坏事。

岂知，流浪汉竟心怀不轨，在工作仅两个星期就偷走他的摩托车和其头手的普腾赛佳。他说，上周六（8日）凌晨2时许，该名流浪汉驾走头手的普腾赛佳，凌晨5时许再回来推走其摩托车。

查电眼惊见恶行



他是在隔日（9日）上午11时许来到车厂，发现摩托车和轿车不见，调阅闭路电视，惊见流浪汉的恶行，根据闭路电视摄下的片段，整个过程仅流浪汉独自行动。

林氏说，他仅给流浪汉一把小门的钥匙，而在事发前，头手的大门锁头钥匙不翼而飞，如今回想起，相信是流浪汉暗中取走，借此打开大门将轿车移出去。

他说，出于防备，在结束一天的生意后，他并不会把客户的轿车的钥匙留在车厂，而今遭殃的却是自己的摩托车和头手的轿车。他补充，其车厂安装了多部闭路电视和警铃装置，在流浪汉入住后，为免触动到警铃便关闭了该装置，却让对方有机可乘。

嫌犯已被逮捕



林氏昨日（9日）下午已向警方报案，并在当晚7时许接获警方通知，已在槟岛一带人赃并获，捕获嫌犯及寻获头手的轿车。

他说，警方是在槟岛一带截查嫌犯，发现其所驾驶的老旧轿车搭配新颖的车牌可疑，经调查，发现车牌属于另一轿车。他说，警方告知，嫌犯承认偷窃轿车并更换车牌，但却表示没有偷其摩托车，无论如何，嫌犯会被带返案发地点，以寻回摩托车。

林氏事发后将案件贴上脸书，希望借助网络力量搜出嫌犯行踪，他感谢网民协助传播及关注其求助讯号，也感谢大山脚自愿治安队的协助。