土团党特为敦马庆生 慕克里愿父健康长寿 国内新闻

（吉隆坡10日）前首相敦马哈迪迎来92岁生日，土著团结党献上生日惊喜，儿子拿督斯里慕克里愿父亲身体健康，继续为人民和国家斗争。

前首相敦马哈迪今日迎来92岁寿辰，其儿子慕克里除了在脸书献上生日祝福，更希望父亲能够健健康康，继续为国家和人民斗争。

慕克里今早在脸书张贴一张父亲马哈迪在其壁画面前竖起大拇指的照片，照片下方献上满满对父亲的生日祝福：“祝愿我的父亲敦马哈迪92岁生日快乐。但愿您长寿、健康，以继续为人民和国家斗争。”

马哈迪也是土著团结党总裁，他于周日晚在马六甲出席土团党的开斋节门户开放活动时，也被该党党员突如其来的庆生仪式感到惊喜。根据土团党昨日在脸书直播的视频显示，土团党为敦马准备了生日蛋糕，并为敦马献唱生日歌，现场甚至还燃放烟花，场面热闹欢腾。出席者还包括敦马夫人敦茜蒂哈斯玛和土团党主席丹斯里慕尤丁等人。

不说你不知，其实马哈迪有两个生日日期，即7月10日和12月20日。尽管他的身分证注明出生日期是1925年12月20日，但实际上马哈迪是在7月10日出生。据说敦马的父亲是为了方便安排马哈迪上学的年分，刻意延迟登记马哈迪的生日日期。

此外，2003年10月马哈迪卸任时，茜蒂哈斯玛在接受媒体访问时也透露，马哈迪的真正生日日期是1925年7月10日，至于12月20日是他的“官方生日”（official birthday）。