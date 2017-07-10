废弃医院吸引网民探险 附近居民不胜烦扰 国际新闻

（成都10日综合电）四川成都一间废弃医院，自2016年尾被人在网上介绍为成都的“恐怖胜地”后，每逢周末晚便有不少人前来探险；从医院传来一阵又一阵的尖叫声，令医院留守院区的20多户人家无法睡觉，不胜烦扰。

面对屡禁不止的“探险者”，医院留守组在医院大门贴出告示，提醒院内“有细菌，不得入内”，呼吁“探险者”和网民停止在网上造谣、传谣。

当地传媒报道，从2016年12月开始，便有网民在网上论坛发贴组队，邀请大家一起去废弃的中铁二局集团第二医院“探险”，引来热烈响应。周日，当地记者来到该间位于龙泉驿区青台山路附近的医院，只见大门贴着一块公告，提醒医院并没甚么特别的事情发生，呼吁市民不要听信网上谣言，闯入医院。附近居民指，医院已经搬到沙湾附近的中铁二局中心医院，“哪有甚么怪事！都是这些人瞎编的。”

该居民又指，医院留守院区住了20多户，都是以前的职工。原本这里居住环境比较安静、清幽，但后来网民在网上一散布“恐怖胜地”，每个周末都会有人前来；后来管理方受不了，就把铁门关上了，但还是有人翻墙进来。胆子小的，白天进来；胆子大的，几个人晚上结伴前来。