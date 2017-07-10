伦敦肯顿露天市集起火 建筑物陷入火海 国际新闻

（伦敦10日综合电）英国伦敦继格伦费尔大楼火灾后，再发生大火。当地著名旅游景点肯顿市集（Camden Market）于当地时间周一（10日）凌晨起火，至今仍未完全扑熄。伦敦消防局出动10辆消防车及70名消防员，暂未知大火有否造成任何伤亡，起火原因未明。由于现场有不少餐厅，有人担心会发生爆炸。

当地传媒报道，大火于当地时间凌晨零时左右发生，而起火地点据报是一间接近市集的餐厅。由目击者拍摄的片段，可见大火非常猛烈，远处都能见到熊熊烈火。伦敦消防局接报后，出动大批消防员及多辆消防车。该局其后证实，一座位于市集范围内的建筑物，由1楼至3楼及天台都已经陷入火海。

目击者里贝斯受访时形容，火势蔓延得很快，幸好警员及消防员很快到场。他表示：“由于现场很危险，我们要求警员封锁附近的街道。火势迅速蔓延，很多人在围观。现场有不少餐厅，我们担心起火的建筑物会随时爆炸。”

目击者邓莫尔表示：“我与朋友途经肯顿市集时，见到有大量浓烟冒出，之后见到一间餐厅的窗户喷出火舌。”另一名目击者则指，见到很多救护车赶往市集，更有人形容现场情况很“疯狂”。

在肯顿市集附近一间酒吧任职的霍伯恩称，当时有其他酒吧的职员走过来，告诉他们市集起火。他说：“市集于晚上7时左右关门，所以市集当时应该没有游客。我要求职员快点离开，不值得他们冒生命危险。”

肯顿市集于1974年创立，由6个不同风格的室内及露天市集组成，而此次起火的是比较受欢迎的肯顿水闸市集（Camden Lock Market）。肯顿水闸市集的摊位多达250个，出售货品包括手袋、手工艺品、乐器、饰物。此外，该市集设有提供多元化食物的小食档。