欧阳佩珊罹肺腺癌不治 郭锋病榻哭别 娱乐新闻

欧阳佩珊曾是丽的电视和无线当家花旦，9日她不幸因癌症逝世，享寿63岁。与欧阳佩珊结婚40年的郭锋，昨日怀着悲痛心情，承认爱妻的死讯，他指太太今年4月突然脑出血，其后发现患肺腺癌，延至9日终告不治。一直在病榻旁陪着太太的郭锋哽咽说：“没药物能对付，所以才会有如此不幸的事，我很伤心。”

（香港10日讯）香港苹果日报与台湾自由时报报道。郭锋太太欧阳佩珊曾是丽的和无线力捧花旦，主演过《网中人》、《执到宝》、《发现湾》和《神雕侠侣》等经典剧集，90年代息影后学习中医，并成为气功针灸师在香港开班授徒。欧阳佩珊于1977年与郭锋结婚，二人婚后虽无儿女，但结婚近40年来一直恩爱非常，是娱圈中数一数二的模范夫妻。然而，昨日突然传出欧阳佩珊的死讯，指她因肺腺癌病逝，享寿63岁。

脑出血做3次手术

记者昨日向郭锋了解，起初他语气平静的说：“是4月开始发生的事，脑部中风，做了3次开脑手术，发觉原来有肿瘤，所以回香港医治，没药物能对付，做不到，所以才会有如此不幸的事，所以我觉得很伤心。”讲到欧阳佩珊病情，郭锋说：“我们在吉隆坡时她突然脑出血，以为中风，做了3次手术，才发现原来是肺腺癌。”他透露太太昨午1时41分于养和医院病逝。问太太临终时，他是否一直在陪在身边？郭锋哽咽说：“当然在身边，而太太的后事，会交给家人负责，我暂时想安静一下。我只讲一句感谢大家关心，她有一班好学生对她的爱，她帮了很多人，我也感到荣幸。”

郭锋早年接受过访问，透露与欧阳佩珊于1975年拍摄丽的剧集《无语问苍天》而互生情愫，由于不少人认为郭锋花心，所以二人拍拖初时不被外界看好，二人于1977年9月结婚后一直维持到今时今日。对于维系夫妻感情，郭锋表示男人一定要懂得在适当时候放下身段。他指自己以往可能演太多奸角，所有出轨的事情早已做尽，所以现实生活中已经不懂拈花惹草。如今痛失相伴40年爱妻，肯定令郭锋大受打击。

息影后学中医 学生2千人

欧阳佩珊以《神雕侠侣》中“黄蓉”一角走红，1993年淡出荧光幕后，专心学习中医，赴北京进修，毕业后成为职业气功针灸师，回港开班授徒，开设气功医馆，多年来演艺圈不少人都向她学医，门下学生超过2千人。

星友悼念

周润发夸脾气好

曾和欧阳佩珊合拍《网中人》的周润发表示“好突然，听到这消息当然觉得不舒服，虽然和她只合作了《网中人》，但拍摄时间算长，一群演员都拍到变熟，我印象中她脾气很好，和她合作算愉快，希望她一路好走，我和她老公也合作过，希望郭锋节哀顺变”。

梁家仁：震惊与可惜

曾与欧阳佩珊在《神雕侠侣》分饰黄蓉与郭靖的梁家仁表示，当年大家拍完剧之后都没再见过面，“感到震惊与可惜”。

林漪娸：她为人正直认真

林漪娸：“我多年前跟她学过气功，她很认真教我们，讲解得很清楚，她为人正直，一就一、二就二。”

鲁振顺：作息定时

鲁振顺：“自己身体不太好，向佩珊学过气功，真的不相信一个这样强劲的气功师会有如此的结果，我知道她作息很定时，亦知道她对锋哥很严谨。”

罗兰：很好的人

罗兰：“她饰演过我的女儿，印象中她是一个很好的人，对工作认真。“

曾志伟：尽情享乐

曾志伟：“现在常常听到这种消息，可能年纪大啦，尽情享乐、开心一点才最重要。”

欧阳佩珊重要作品表

欧阳佩珊于60年代末出道，演出过多部粤语片，并先后加盟丽的、无线及亚视，演出多部受欢迎剧集，如《抉择》、《网中人》、《神雕侠侣》等。

丽的时期

1976年：《大丈夫》、《十大奇案——薄扶林之虎》

1977年：《十大刺客之秋瑾》

无线时期

1978年：《小李飞刀之魔剑侠情》、《一剑镇神州》

1979年：《抉择》、《楚留香》、《网中人》

1980年：《上海滩》、《上海滩龙虎斗》、《执到宝》、《发现湾》

1981年：《佛山赞先生》

1983年：《警花出更》、《神雕侠侣》

1984年：《画出彩虹》

1985年：《杨家将》

1986年：《黄大仙》

1987年：《静待黎明》

亚视时期

1990年：《难兄难弟》

1991年：《豪门》

1993年：《天蚕变之再与天比高》

1994年：《宋氏姐妹》

电影作品

1970年：《琼花仙子》

1975年：《男人四十一条龙》

1993年：《重案组》

不只欧阳佩珊 她们也因肺腺癌病逝

以《神雕侠侣》里“黄蓉”一角闻名的欧阳佩珊，昨惊传因肺腺癌在香港养和医院病逝，享寿63岁，震撼华人娱乐圈，其实，演艺圈也有不少资深艺人因罹患肺腺癌撒手人寰。

有“帽子歌后”美誉的资深唱将凤飞飞，2012年1月3日不敌肺腺癌病逝香港，享寿60岁，由于凤飞飞生前不抽烟，生活作息也很正常，她因肺腺癌离世，令不少忠实歌迷难以接受。

此外，经常在日剧演出妈妈角色广受欢迎的野际阳子，3年前发现罹患肺腺癌，当时她还一边治疗，同时仍持续演出日剧，最终仍不敌病魔在上个月13日病逝，享寿81岁，让日本娱乐圈痛失优秀资深艺人。