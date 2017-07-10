K韩 | 人神恋 河伯的新娘2017 影视

剧名：《河伯的新娘2017》



导演：金炳秀

编剧：郑允晶

演员：南柱赫、申世景、

演员：孔明、林周焕、

演员：郑秀晶（Krystal）

类型：奇幻、爱情、推理

剧情介绍：

讲述了来到凡间的水神河伯（南柱赫饰）和背负着时代子孙都以侍神为己任之命运、伪装自己是超现实主义者的精神科医生尹素儿（申世景饰）两人之间的人神恋……

南柱赫自爆命中缺水 靠戏补足

由 “鲜肉男神”南柱赫和申世景主演，号称是今年颜值最高的韩剧《河伯的 新娘2017》，改编自韩国漫画，描述坠落到地球的水神“河伯”（南柱赫饰），与精神科医生尹素儿（申世景饰）相遇相恋的故事。外型十分登对的两人，聊起对方都赞不绝口，透露相处气氛很融洽，默契非常好。南柱赫透露，片场发生太多好笑有趣的事说都说不完，申世景也无奈表示，因为南柱赫和朴奎善太搞笑了，常会在不该笑的时候笑出来：“害我常常NG！”

南柱赫也为新剧做足准备，每天认真运动和阅读剧本，申世景则表示：“没有特意要让大家觉得我是厉害的演员，而是能够把角色当作我本人，理解角色背后的故事和情感。”

南柱赫先前曾在《Who Are You——学校2015》、《举重妖精金福珠》两度扮游泳选手，他自爆妈妈曾说他“命中缺水”，自亏大概是靠拍戏把缺少的水补足，至于被质疑饰演的水神河伯讲话口吻和《鬼怪》孔刘相似，他也强调没有特别参考《鬼怪》，读剧本的时候自然而然就用了这样的语调。

而另两位男演员孔明、林周焕，则爆料周遭朋友听到他们接演时，都被逼问“凭什么跟申世景、Krystal演戏”？被友人用脏话飙骂的林周焕更自我安慰，“一开始就被骂，也没什么好怕的了”，孔明则说：“被骂心情也没有不好，毕竟我就是可以跟她们一起演戏嘛。”展现乐观的态度。

诠释暗恋河伯的水国之神“武罗”

的女团f(x)成员Krystal，则表示印象中韩剧似乎没有过“女神”这样的角色，笑说：“可以当第一个挑战女神角色的人，感觉好像不错。”并透露针对角色特别练习步伐、语调、眼神等小细节。