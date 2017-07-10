JP韩 | 彬与瑛 宿命之战 影视

剧名：《彬与瑛》

导演：水谷俊之、铃木浩介

原著：池井户润

演员：向井理、斋藤工、小泉孝太郎、

演员：田中丽奈、松重丰、上川隆也

类型：职场、剧情

剧情介绍：

大企业的第二代、注定要继承社长之位的阶堂彬（向井理饰），与父亲公司破产连夜逃亡却心怀梦想的山崎瑛（斋藤工饰），两个男人在泡沫经济崩坏前后的大时代中奋斗拼搏的故事——

向井理斋藤工正面交锋

日本男星堺雅人4年前主演神剧《半泽直树》创下高收视，令原著作者池井户润笔下多部作品亦成为电视台抢手货，池井户润于2006年至2009年连载的小说《彬与瑛》也翻拍成剧集，由向井理及斋藤工主演。

故事以泡沬经济崩坏后为背景，讲述向井理饰演的大公司太子爷“阶堂彬”，以及斋藤工饰演父亲公司破产后流离失所的“山崎瑛”，两人于东京大学毕业后同期加入银行业，由好友变成竞争对手。斋藤工为扮演银行员，亦一改其卷毛头，以斯文造型示人。

现实中，向井理和斋藤工也是同龄，之前其实合作过3次，私底下有点交情。不过向井理说：“直接交锋做对手戏，还是第一次，感觉很不可思议。”斋藤工亦表示：“很难得和一个同龄的演员双主演，向井理是一个很客观的演员，我觉得他很有型，让我可以多观察他的演技。”

上川隆也同样参与演出，其角色“泽渡裕行”是两位主角在故事结局部分面对的关键人物，这是他自《花咲舞不会沉默2》两年来首演池井户润的作品。