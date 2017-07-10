【狮城星闻】戚玉武亲女儿遭拒 仍在适应儿子 影视

戚玉武还在适应如何跟家中新成员相处，揭露女儿私下另一面！新传媒新剧《心。情》讲述前心理医生“卓瑾澍”（戚玉武饰）因为一次意外患上“创伤后应激障碍”，从此在医学界销声匿迹，变成邋遢维修杂工。后来，他误打误撞成了单亲妈妈“秦秀秀”（刘子绚饰）的同居房客，两人经常争锋相对，随后互生情愫。

戚玉武日前定装，“邋遢”造型抢先曝光。他透露，为了角色特地留了3周的胡子，不只自己不习惯，女儿也不喜欢，拒绝跟爸爸亲亲。“亲她的时候，她会咦……我想如果是我，也会有这样的反应，有时候我自己也受不了。”

戚玉武两个月前从中国返新陪产，从儿子出生至今一直留在新加坡享天伦。儿子目前3个月大，戚玉武坦言“还在适应”新成员，学习跟他相处，“要习惯他的习性，他的感应。”

戚玉武夸赞女儿会照顾弟弟，开始展现出姐姐风范。“有时我们在做东西，她会替弟弟说话，说你要去抱弟弟啊，我觉得她明白怎么去疼爱弟弟。”

谈到宝贝女儿，戚爸爸嘴角不自觉微微上扬，幸福感不言而喻。他分享，戚公主面对陌生人比较害羞，一旦熟络后就会展现不为人知的一面。“她会在那边唱歌、跳舞、大声说话，非常活泼可爱。”

他认为女儿是个敏感的小孩，喜欢观察，比如有时玩耍不小心撞到白薇秀，弄疼妈妈，她就定定地站在原地望着她，不知所措。“她感觉到自己做错事了，会过去呼呼、亲一下撞到白薇秀的地方，然后说Pain Pain，Pain Pain。”

白薇秀坐月期间，平时习惯煲爱心汤的戚玉武负责照顾她的饮食起居，堪称二十四孝老公。“她现在喂母乳，很多东西是我不能帮的，但至少她想看到我的时候，我在身边，在精神上会给予一份支持。”