穆斯林基督徒齐庆开斋 了解彼此宗教信仰 北马新闻

（槟城9日讯）逾70名穆斯林与基督徒的牧师或领导共聚槟城皇家酒店齐庆开斋，大伙互相交流，借此进一步了解彼此的宗教信仰，并将把现场吸收的“营养”分享给各自的教徒、纠正他们对于其他宗教的错误观念，通过知识的传输朝团结目标迈进。

这项开斋聚餐是由伊斯兰教非政府组织全球团结网络（Global Unity Network）主办，由马来西亚基督徒和平和谐促进会（CPHM）和国际伊斯兰传播协会（IPSI）协办，今年首次来到槟城进行交流。

全球团结网络主席沙棋利指出，我国以多元种族为傲，但种族和种族之间却经常出现了误解、偏见等问题，虽然目前这些问题都不严重，但是星星之火可以燎原，误解就如同火势一般，若不及时控制，将来则有可能一发不可收拾。他认为，要达致国民团结一致、国家和平及和谐的目标，国民必须对其他宗教有最基本的认识、接受彼此的差异。

“即使是一家人或是兄弟姐妹都会有分歧的时候，但是如何去解决问题、化解误会，才是最重要的。”

为此，该组织提供课程，让穆斯林了解非穆斯林，也提供课程，让非穆斯林了解伊斯兰教，两者分开进行。值得一提的是，课程当中的问答环节不设任何限制，即便有负面的疑问，都可大胆提出来讨论，他相信如此一来才能真正回答及解决到参与者心中的疑问。

CPHM创会主席黄锦光牧师则表示，按照圣经的记载， 在人类的历史上，必定会出现一个所谓千禧年的时代，在这个时代里，人与人之间、人与动物之间，都会活在一个和睦共处，其穷的大环境中。因此，他认为每个人都有责任去推动团结精神，实践团结目标。

“大家必须手牵手一起完成这个责任。”