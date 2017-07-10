逾千村民与51社团齐拉横幅 扬言将油棕厂赶出利民达 国内新闻

（昔加末9日讯）“请相关油棕厂，不要把赚钱的快乐，建在利民达人民的痛苦上！”

逾千名利民达村民连同51个社团聚集利民达大草场，齐拉横幅高喊“关闭油棕厂”口号，扬言将当地油棕提炼厂赶出利民达！

该“反对油棕厂合法大集会”由利民达中华公会主催，获得利民达各注册团体及“反对油棕厂行动理事会”积极参与。集会从上午9时50分开始，历时40分钟。

利民达中华公会会长吴天和致词时说，近两年来，每当傍晚或雨后都会出现一股酸臭味，令居民苦不堪言。

他说，相关油棕提炼厂没有良好阻隔设备，而是用最廉价方式，挖洞建造多个废水储存池。

“万一废水池决堤，污水流出池外，污染了蓄水池，我们的饮用水怎么办？废水多年后也会渗透进土壤，影响小园主的农作物。”

他说，为了子子孙孙，村民会拼全力将这间油棕厂赶出利民达。他呼吁有关油棕厂，不要把赚钱的快乐，建在利民达人民的痛苦上。

他指出，该理事会将把收集到的5000个居民签名，联同备忘录呈交给19个政府单位，包括反贪污委员会及国家元首。

他还说，这场大集会已获得警方及县议会批准，所以是一场没有政治色彩的合法大集会。

不过，这场大集会仍获得朝野政党领袖关注，昔加末马华区会主席拿督李煌治及行动党利民达州议员陈正春也到场支持。

陈正春促请政府顺从民意，关闭该间油棕厂，让利民达人民重新享有蓝天绿地和清新空气。

他说，大集会能号召逾千人出席，可谓非常成功。此课题2014年已出现，他很欣慰利民达人民今次勇于站出来表达立场。

李煌治则说，利民达社团及人民的行动深深牵动了他的心，他会100%给予支持，与利民达人民站在一起，为环保公益健康生命的大课题坚持到底。

他呼吁，相关执法单位不要“睡觉”，应更严厉对付有关工厂。

另外，代表巫裔村民的再拉尼村长致词时，也率领众人高喊三声：“关闭！关闭！关闭！”。

演讲结束后，吴天和与再拉尼将备忘录呈交给柔州卫生、环境、教育与新闻委员会主席拿督阿育拉末的代表林家财。

所有出席者后在司仪的带动下，齐声高喊“关闭棕油厂”、“反对棕油厂”、“还我们清新空气”等口号后， 大集会在上午10时36分和平结束。该行动理事会随后持横幅到该间油棕厂前抗议。

不符合环境部8条规 卫长：最终命运将搬迁

卫生部长兼昔加末国会议员拿督斯里苏巴玛廉指出，若利民达油棕提炼厂始终无法符合环境部的8项条规，该厂最终的命运就是搬迁。

他说，他已就此事，与柔州务大臣及阿育拉末会面商讨。

“厂方答应会做到符合环境部所提出的8项条规，但至今大家依然看不到厂方有任何补救行动。”

苏巴玛廉是出席利民达综合礼堂举办开斋节开放门户致词时，向利民达民众交代油棕厂的后续行动。

“他们一天不做好，一天都会成为课题，所以我将会把备忘录交给有环境部、柔州务大臣、东甲县议会及东甲县署。只要这4个部门不批准，厂方就不能操作。”

询及此事件是否有被带到内阁讨论，他说，没有带上内阁，但有在天然资源及环境部开会讨论，并已成立一个理事会，由阿育拉末亲自监督。

询及居民们的立场是要厂方搬迁，而不只是解决臭味问题，他回应，若厂方无法解决问题，最后的途径就是搬迁。

“只要厂方不会再放出臭味，不会排出污水，一切都按照规则操作，就没问题。”

询及厂方是否会在大选到来前解决问题？他说，相信厂方一定会在大选前解决此问题。