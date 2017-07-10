中化学校筹款遭质疑富裕 董事公开账目反驳指责 国内新闻

（麻坡9日讯）麻坡中化中学董事会启动105周年校庆募款活动，却遭人质疑学校富裕有余，为何还需筹款。该校董事长林明才公布该校100周年校庆时财政账目，反驳相关指责和作出澄清。

早前有人指该校早在百年校庆时已筹获2600万令吉的建校基金，也拥有整千万令吉的助学金存款，已不再面对从前窘况，因此不应再次筹款。

林明才周六晚出该校庆祝105周年校庆举办千人晚宴时解释，百年校庆时筹得的2600万令吉，在支付建设世纪大楼300万令吉、多功能活动中心1200万令吉、扩建英语教学课室及办公室170万令吉，教师宿舍改建50万令吉、太阳能发电系统120万令吉及购置校地准备金400万令吉后，仅剩下约400万令吉。

“至于1500万令吉的置业建校基金及助学金存款，学校不能随意动用。依据助学金章程规定，每年助学金存款利息收入的80%都用来资助需要者，其余20%则加入各捐献者名下的母金，使基金规模日渐壮大。”

他进一步解释，在银行存款年利率低于4%的现况下，每年利息收入仍不足以支付助学金总数。董事们除了出钱出力，还要积极把握麻坡区内的婚丧喜庆场合鼓催捐款，共同为不敷之数努力，绝非如不知情人士所言富裕有余。

他表示，该校身为民办的社区华文独中，学生人数已达2200人，教职员则150人。该校一直秉持有教无类与成人成才的理念，在这块土地上负起传授母语教育暨发扬中华文化的使命。

“为了让各阶层家庭都能将子女送到中化求学，学校始终坚持平民收费，然而校方也需适时评估调整教职员薪资，因此造成每年都不敷100万令吉。”

晚宴场面盛大，宴开400席，该校目前已筹获700余万令吉，突破原先订下的300万令吉筹款目标。出席者包括该校董事会名誉顾问拿督辜金强、署理董事长谢才观、柔南校友会主席吕良兴、中马区校友会主席邱国华及台湾彰化师大教育研究所所长林国桢等。