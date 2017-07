马佛青雪隆联委会 30日联办三人篮赛 国内新闻

(吉隆坡9日讯)由马来西亚佛教青年总会(马佛青)雪隆州联委会主办,教育部为支持单位,及KL Fun Plus Venture协办的《2017年雪隆州佛青杯三人篮球赛》将于7月30日在蕉赖康乐小学举行。所有参与的中学生将获得由教育部副部长张盛文签署的证书,并能以此证书申请课外活动分数。

此三人篮球赛的主题为 “I Think I Become 我愿我行,超越自我”,此赛事分为3个组别进行,即初中男子组(13至15岁)、高中男子组(16至19岁)以及女子组(13至19岁),欢迎雪隆青少年参与。每支队伍的报名费为75令吉,包括一件“I Think I Become” 佛青杯限量版队服。

此赛事鼓励青少年建立健康的生活,提升人我互动的能力,同时发扬和谐共生的精神。篮球是一项训练自我成长、完成自我人格的运动。篮球选手,在球场上奔跑跳跃,看起来是你争我夺,毫不客气。但事实上,篮球的运动规则,最能培养球员感恩、勇敢、迅速、认错、服从、宽容、合作等美德。

马佛青雪隆州联委会也欢迎家长、朋友到场支持参赛队伍,为当天赛事增添气氛,藉此也了解马佛青雪隆州内佛教团体适合青少年的活动,从中让青少年体验充实的生活以及精彩的人生。

欲知更多详情,请游览网站 http://www.ybam.org.my/ybam_cup/klselangor 、电邮 ybam.klsel.finance@gmail.com 或致电: 沈莉桦(017-3922097)。