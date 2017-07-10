陈有坚：木业加工缺人力 冀政府简化外劳准证申请 国内新闻

（新山9日讯）柔州木业加工商会会长拿督陈有坚说，木业加工品需有经验的师傅处理，现阶段仍无法摆脱对人力的依赖。由于目前尚缺乏30%人力，他希望政府放宽条例，简化外劳准证申请程序。

他说，不少制造业已开始走向生产机械化，但木业加工品需要人性化开发和技术性设计，因此仍需有经验的师傅处理，现阶段仍无法摆脱对人力的依赖。

“由于本地人对此行业不感兴趣，必须依靠大量外劳维持生产操作。不过，外劳聘雇问题导致外劳流动性太大，令木业加工业常缺乏人力。”

陈有坚是周六晚出席该会举办的鲁班先师诞辰、第十八届理事就职典礼及38周年纪念联欢晚宴上时，这么表示。该会为全马唯一的木业加工业商团组织。

他也说，外劳在我国的服务年限受限，以致公司费时培训新外劳的同时，聘请外劳门槛也越来越严格，加剧各行业的困境。

他还说，内政部近期严格执行逮捕非法外劳，显示政府整顿外劳结构的决心，他呼吁雇主为非法外劳员工进行漂白。

不过，该会副会长唐来顺认为，外劳准证的高昂费用，是令雇主迟迟不愿申请准证的原因之一。

“从申请临时外劳卡至漂白，雇主在每名外劳身上需花费5000令吉至7000令吉。若工厂有20名外劳，就得几十万令吉费用。雇主有能力漂白多少位？”

他说，虽然政府说申请临时外劳卡是免费，却须缴636令吉注册费才能拿到临时证件。

他也说，原料短缺也是该工业面对的问题。我国政府禁止橡胶木出口来缓解内需市场短缺，但这非长远之计，应从根本上解决问题。

“橡胶园主翻种时，只有5%的土地种橡胶，95%土地种油棕。若此情况继续，橡胶木供应还是会面对短缺。有关部门应该要探讨种植橡胶的方案对策。”

该会法律顾问云时进提醒，在我国社团注册法令下，若社团组织违背章程或出现理事“闹双包”事件，社团注册局可行使权力取消社团注册，将社团资产清盘，因此出现上述问题的社团组织应尽量内部调解。

他说，国内许多组织包括政党组织如巫统、行动党、大型华团如董总和目前的行动党，都遭遇以上情况，被社团注册局下令重选中委会。

他认为，社团注册法令的相关条文应被修改，并呼吁华人社团应请法律顾问重新检讨章程及中英巫翻译是否出现误差。

曾任马华副总会长的云时进，也在会上叙述马华过去为华人争取利益的贡献，并指来届大选对于华人是危机还是良机，必须由选民做出慎重的决定。

出席者包括该会名誉会长陈发及赖志生、会务顾问刘清喜等。